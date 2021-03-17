Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 3 мая 2021 - 2 085 938 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 2 758 новых случаев в сутки.
Умерло 44 750 человек.
Выздоровело - 1 681 815.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
177 человек привито против COVID-19 за сутки 2 апреля 2021 в Украине.
755 103 человека привито от начала прививочной кампании.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 95 случаев;
Винницкая область - 64 случая;
Волынская область - 108 случаев;
Днепропетровская область - 360 случаев;
Донецкая область - 202 случая;
Житомирская область - 135 случаев;
Закарпатская - 4 случая;
Запорожская область - 103 случая;
Ивано-Франковская область - 38 случаев;
Киевская область - 74 случая;
Кировоградская область - 116 случаев;
Луганская область - 28 случаев;
Львовская область - 94 случая;
Николаевская область - 81 случай;
Одесская область - 143 случая;
Полтавская область - 104 случая;
Ровенская область - 62 случая;
Сумская область - 231 случай;
Тернопольская область - 120 случаев;
Харьковская область - 164 случая;
Херсонская область - 46 случаев;
Хмельницкая область - 30 случаев;
Черкасская область - 233 случая;
Черновицкая область - 61 случай;
Черниговская область - 62 случая.