Население Китая впервые за 60 лет начало сокращаться

Власти Китая готовятся объявить о сокращении населения впервые с середины прошлого века, когда экономическая политика Мао Цзэдуна привела к сильнейшему голоду и гибели десятков миллионов человек.

Об этом пишет издание "Financial Times".

Теперь снижение численности населения происходит, несмотря на ослабление политики одного ребенка ("одна семья - один ребенок" - Ред.), которая должна была предотвратить падение рождаемости в стране.

В 2019 году население Китая превысило отметку в 1,4 миллиарда человек. Ожидается, что общая численность населения Китая, согласно последней переписи, составит менее 1,4 млрд человек. Однако, как сообщают источники газеты, китайские власти пока не спешат обнародовать эти данные.

Они предупредили, что эта цифра является очень чувствительной, поэтому публиковать ее не будут, пока несколько правительственных ведомств не достигнут консенсуса в отношении данных и их последствий.

"Результаты переписи будут иметь огромное влияние на то, как китайский народ видит свою страну и как работают разные правительственные ведомства работают", – сказал эксперт пекинского аналитического центра Хуан Вэньчжэн. "Данные должны быть очень тщательно обработаны".

Правительство должно было опубликовать данные переписи населения в начале апреля. Глава Национального бюро статистики Лю Айхуа заявил 16 апреля, что задержка была отчасти из-за необходимости "дополнительной подготовки" перед официальным объявлением. Китайцы раскритиковали такую задержку в социальных сетях.

Местные чиновники также готовятся к публикации данных переписи. Заместитель директора статистического бюро провинции Аньхой Чэнь Лонгган заявил на совещании в апреле, что должностные лица должны "установить повестку дня" для интерпретации переписи и "обратить пристальное внимание на реакцию общественности".

По мнению аналитиков, снижение населения будет означать, что Индия скоро обгонит Китай. Население Индии сегодня оценивается в 1,38 миллиарда человек. Падение численности населения Китая может принести значительные потери для крупнейшей экономики Азии, затрагивая все, от потребления до ухода за престарелыми.

"Темпы и масштабы демографического кризиса в Китае быстрее и больше, чем мы себе представляли", - сказал Хуан. "Это может иметь катастрофические последствия для страны".

Рождаемость в Китае снизилась даже после того, как Пекин смягчил свою многолетнюю политику планирования семьи в 2015 году, позволив всем парам иметь двух детей вместо одного. Население расширилось в рамках политики "одного ребенка", введенной в конце 70-х годов, благодаря увеличению численности молодежи после коммунистической революции, а также увеличению продолжительности жизни.

Как считают независимые ученые, десятки миллионов людей погибли во время голода между 1959 и 1961 годами. Но правящая коммунистическая партия по-прежнему запрещает подробное обсуждение этого периода, и наиболее общедоступные наборы данных скрывают сокращение численности населения в то время.

По данным правительства, в период с 1959 по 1961 год численность населения сократилась примерно на 13,5 млн человек, хотя это, как считается, эта цифра серьезно недооценена.

Официальные данные показали, что число новорожденных в Китае увеличилось в 2016 году, но затем снижалось в течение трех лет подряд. Чиновники связали снижение с сокращением числа молодых женщин и растущие расходы на воспитание детей.

Реальная картина может быть еще хуже. В докладе, опубликованном на прошлой неделе, центробанк Китая подсчитал, что общий коэффициент фертильности, или среднее число детей, которые женщина, вероятно, родит в своей жизни, составляет менее 1,5. Официальная оценка рассчитывает на 1,8 ребенка.

Кроме того, мужчин в стране на 30 миллионов больше чем женщин. Жен на всех не хватает, что является еще одним из источников потенциального конфликта в китайском обществе.

Другим фактором стало старение населения, вызванное ростом продолжительности жизни. Так, еще 10 лет назад китайцев старше 60 лет было 8%, сейчас их уже 17%, а а к 2050 будет больше 30%.

"Это почти факт, что Китай переоценил свой уровень рождаемости", - говорилось в сообщении Народного банка Китая. "Проблемы, связанные с демографическим сдвигом в Китае, могут быть больше, чем ожидалось".

Пекинский правительственный советник рассказа FT, что такие завышения отчасти обусловлены бюджетной системой демографических показателей для распределения бюджетов, в том числе на образование и общественную безопасность.

"Есть стимул для местных органов власти, чтобы подкручивать свою численность населения, чтобы они могли получить больше ресурсов", - сказал он.

Такая ситуация привела к радикальному пересмотру правил контроля над рождаемостью в Китае. В докладе Народного банка Китая предлагается, что правительство должно "полностью" отказаться от своего принципа "выжидать" и полностью изменить планирование семьи.

"Политические послабления не увенчаются большим успехом, когда никто не захочет иметь больше детей", - говорится в документе.