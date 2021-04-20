Всеобщую амнистию в Сирии объявил Асад

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране.

Она коснется преступлений, совершенных в стране до 2 мая.

Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщила пресс-служба главы Сирии, передает "РИА Новости".

Так, под амнистию попали осужденные за такие преступления, как дача взяток, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители.

Также указ подразумевает смягчение наказания в некоторых случаях. К примеру, смертную казнь могут заменить пожизненным каторжными работами. Тем же, кого приговорили к пожизненным каторжным работам, сократят их срок до 20 лет.

При этом амнистия не затронет осужденных за контрабанду оружия, госизмену, шпионаж и терроризм, который повлек за собой человеческие жертвы.

Кроме того, на амнистию могут рассчитывать те, кто скрываются от правосудия, если сдадутся властям.

В марте Асад подписал указ об амнистии уклонистов от воинской службы.