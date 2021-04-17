На новый митинг 9 мая выйдет Белорусская оппозиция

В Беларуси, где с августа 2020 года продолжаются оппозиционные протесты, по состоянию на май-2021 возбуждено уже более 3 000 уголовных дел за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Новый митинг оппозиционеры планируют провести в воскресенье, 9 мая.

Об этом оппозиционер Павел Латушко сообщил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Я буду использовать социальные сети, чтобы призвать белорусов выйти на улицы. Если бы Лукашенко побил протестующих 9 мая, он вошел бы в белорусскую историю как фашист", - сказал Латушко.

По данным Латушко, начиная с августа 2021 году на акциях протеста в Беларуси были арестованы 35 тысяч человек. Есть свидетельства, что 4 646 человек подверглись жестоким пыткам, а девять были убиты или умерли в результате жестокого обращения.

По словам Латушко, "репрессии охватили все слои общества, и они худшие в Европе за последние 40 лет".