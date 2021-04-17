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Разрушительный торнадо пронесся по Японии

В субботу, 1 мая, по Японии пронесся торнадо.

Пострадали жилые дома и другие здания, а также автомобили. Кроме того, известно о как минимум трех пострадавших в результате стихии людях. Тысячи домов остались без электричества.

Об этом сообщает The Japan times.

Сильный ветер наблюдался в субботу в городе префектуры Сидзуока. Он переворачивал автомобили и сносил крыши домов. Пострадало 92 здания, по данным городских властей, три человека получили травмы.

Также сильный ветер повалил на бок и опоры электроснабжения, что вызвало опасную ситуацию и привело к отключениям. Около 3 200 домашних хозяйств пострадали от отключения электроэнергии.

В воскресенье, 2 мая, жители убирали стекло и остатки черепицы, которыми была усеяна территория после разрушительной стихии. В то же время метеорологи не исключают возможности повторного торнадо.

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