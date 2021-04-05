В Киеве девушки пили и курили внутри храма

Зайдя под предлогом "посвятить куличи", девушки начали тушить свечки, распивать алкоголь и снимать все это на камеру.

В церкви Рождества Христова в Киеве девушки якобы задували свечи, курили и распивали алкогольные напитки. Якобы свои действия они снимали на видео и выложили в социальные сети. Видеоролик опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

В видеоролике, который был опубликован, девушки внутри храма якобы курили электронные сигареты и задували свечи. В церковь они зашли под предлогом "посвятить куличи".

В комментариях под видеороликом осудили поведение девушек: "Я не особо верующий, но подобное поведение низко", "Адекватные люди себя так не ведут", "Ничего святого".