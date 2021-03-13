Креминь заявил что русскоязычный гимн Одессы не соответствует закону

Горсовет, как рассказал омбудсмен, может ограничиться переводом гимна на украинский, но мэр Труханов говорит, что "Одессу все устраивает".

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь считает, что в Одессе нужно поменять гимн города из-за его текста на русском языке. Об этом он заявил в комментарии для Страны.

По его словам, нынешний гимн нарушает норму закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Омбудсмен не уверен, будут ли городские власти как-то менять положение дел, но в отчете, который был составлен, есть рекомендации, что делать.

"В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя — это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой — это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон. Трудно сказать, какое решение примет одесская городская власть по поводу текста гимна, но готов всячески содействовать", — говорит Креминь.

Он добавил, что изменение гимна не вызовет конфликт в обществе. Потому что если действует закон, то местные власти должны способствовать его выполнению. Он будет объединять граждан.

"Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы", — прокомментировал ситуацию мэр Одессы Труханов.

По его словам, у него "мозг вместе с волосами поднялись дыбом", когда он услышал об этой новости.