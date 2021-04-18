На Закарпатье расклеили провокационные антивенгерские листовки

В закарпатском Берегово неизвестные расклеили провокационные листовки с угрозами в адрес проживающих в регионе украинцев венгерского происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Закарпатской области.

"2 мая полицейские Берегово зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей", - сообщили правоохранители.

Информация об инциденте внесена в ЕРДР по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины – "нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами". Виновным угрожает до 5 лет тюрьмы.

Местные СМИ опубликовали фото провокационных листовок: на желто-голубом фоне написан антивенгерский текст с угрозами: "Прочь с украинской земли! Даем вам одну неделю и начинаем травить как крыс!"