Пересмотр решения об отстранении "Росатома" от тендера на строительство АЭС допускают в Чехии

В Чехии допускают, что решение об отказе "Росатому" в участии в тендере на строительство АЭС на 6 млрд может быть пересмотрено после возможной смены власти в стране этой осенью.

Об этом в воскресенье, 2 мая, в эфире телеканала CT24 сообщила глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии Дана Драбова.

По словам Драбовой, на данный момент существует консенсус, что в тендере должно быть три участника, и это не должны быть компании из России и Китая. Однако это может измениться после парламентских выборов осенью этого года.