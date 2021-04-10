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События Сегодня, 13:2858
Сколько областей еще находятся в красной зоне рассказали в Минздраве

В Министерстве здравоохранения Украины обновили информацию о карантине в Украине.

В красной зоне пока остаются семь областей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в понедельник, 3 мая.

Наиболее жесткие противокоронавирусные меры действуют в Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В оранжевой зоне остаются Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В желтой зоне находятся Киев, Киевская, Винницкая, Закарпатская, Херсонская, Львовская, Николаевская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

В желтой зоне карантина действуют самые мягкие карантинные ограничения - обязательное ношение масок в общественных местах, работают рестораны с 07:00 до 24:00, открыты непродовольственные магазины с соблюдением социальной дистанции.

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