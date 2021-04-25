 

Как Никол Пашинян хочет остаться у власти после проигранной войны

События Сегодня, 13:3365
Как Никол Пашинян хочет остаться у власти после проигранной войны

Армения готовится к досрочными парламентским выборам, назначенным на 20 июня премьером Николом Пашиняном через пять месяцев после проигранной войны в Карабахе и разразившегося вслед за этим политического кризиса. 

Чтоб выйти из него, Пашинян инициировал выборы, хотя в нынешнем парламенте имел абсолютное большинство (на выборах в 2018 году за его политсилу проголосовали более 70% избирателей).

Кроме того, премьер подал в отставку, но останется и.о. до выборов  Он будет кандидатом на пост главы правительства от партии "Гражданский договор". 

По прогнозам, результат для партии Пашиняна будет значительно хуже, чем на выборах 2018 год. В тоже время, определённый уровень поддержки в обществе у него имеется. А потому его задача - занять на выборах первое место и, таким образом, вновь получить возможность сформировать правительство в коалиции с партиями-саттелитами и стать главой правительства. А заодно - и подтвердить свою легитимность после проигранной войны.

На победу Пашиняна уже работают и внешние силы. На прошлой неделе президент США Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи, что команда Пашиняна тут же поставила в заслугу премьеру. 

При этом основным его конкурентом становится второй президент Армении Роберт Кочарян, у которого хорошие отношения с Путиным. 

Какой по итогу будет результат выборов - анализирует "Страна".

Ушел, чтобы остаться 

Армянская оппозиция начала акции протеста с требованием об отставке Пашиняна после проигранной войны в Нагорном Карабахе. Протесты усилились после того, как в феврале армянская армия призвала премьера уйти в отставку, а Пашинян счел это попыткой переворота и составил указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Никол Пашинян пришел к власти как лидер армянского Майдана в 2018 году. В том же году его партия с разгромным счетом выиграла выборы в парламент, завоевав там прочное большинство - более 2/3 мест (это даже больше, чем у "Слуги народа" в украинской Верховной Раде).

С приходом Пашиняна связывали надежды на то, что Армения станет процветающим государством без коррупции и с высоким уровнем жизни.

В тоже время, еще до войны в Карабахе многих из этих ожиданий пошли прахом. Несмотря на показательные процессы и повальные аресты представителей прежней власти, коррупция присутствует и в новой власти. А уровень жизни не увеличился.

Сильный удар по Армении нанесла эпидемия коронавируса, с которой власти справлялись не эффективно.

Но еще более сильный удар нанесла по Пашиняну проигранная война в Карабахе, которая закончилась позорным (с точки зрения многих армян) мирным соглашением, передающим азербайджанцам часть территории непризнанной республики.

Тогда это вызвало массовое возмущение в армянском обществе. На улицы вышли тысячи людей. Открыто выступила против премьер-министра и армия. 

И хотя Пашинян и удержался в своем кресле (во многом из-за нежелания основных геополитических игроков, включая Россию, подвергать риску срыва достигнутые мирные договоренности по Карабаху), но выглядел он уже как практически "сбитый летчик".

Генштаб открыто выражала свое несогласие с ним (и Пашинян, по сути, ничего с этим сделать не смог). Суды вышли из под контроля и выпустили на свободу часть арестованных ранее представителей прошлой власти. Ситуация для премьера становилась все более неуправляемой.

В такой ситуации Пашинян решил формально выполнить требования оппозиции и согласился на досрочные выборы и ушел для этого в отставку. Но провести он их решил на своих условиях. Он остается и.о. премьер-министра. То есть, по-прежнему реальная власть будет у него. 

Кроме того, даже сейчас у Пашиняна есть около 30% сторонников, что значительно выше, чем у любого из конкурентов. Поэтому задача премьера - провести в парламент самую большую фракцию, а затем создать коалицию с подконтрольными ему другими партиями. Тем самым, фактически, подтвердить свою легитимность и, опираясь на выигранные выборы, зачистить своих политических противников.

"Пашинян - это армянский Зеленский. Ну или Зеленский - это украинский Пашинян. Но только эйфории от прихода к власти Пашиняна у армян было даже больше, чем у украинцев от прихода к власти Зеленского. Первые годы правления Пашиняна каких-то особых прорывом не принесли. Но люди еще ждали и надеялись. А потом начался коронавирус и коронакризис. Он сильно ударил по Армении. Народ начал роптать. А потом - проигранная война в Карабахе. Для армян это было вообще нечто немыслимое! Целые поколения воспитывались на истории победы армян в первой войне в Карабахе в 90-е годы. И все были уверены, что если будет новая война, то мы и в ней победим. А вышло совсем наоборот. И это общенациональный шок. На фоне первоначальных надежд разочарование в Пашиняне колоссально. Но это как раз тот случай, когда разочарование настолько сильное, что вызывает уже не ярость и желание что-то срочно поменять, а фрустрацию и апатию. И Пашинян этим умело пользуется. Он и официальная пропаганда как бы предлагают армянам забыть о проигранной войне и возвеличивают малейшие успехи вроде упоминанием Байденом о геноциде армян в своей речи. Хотя Байден обещал признать геноцид еще в 2015 году, когда был вице-президентом", - говорит "Стране" источник в армянских политических кругах.   

Главным конкурентом Пашиняна называют блок уже упомянутого экс-президента (1998-2008 годов) Роберта Кочаряна. Вероятно, в него войдут традиционная армянская партия "АРФ-Дашнакцутюн" и региональная партия "Возрождающаяся Армения".

Кочаряна считают "пророссийским". Его связывает длительная история хороших отношений с Путиным. Но не факт, что Кремль будет четко обозначать свою позицию.

"Но я бы не ожидал, что Россия будет делать какую-то открытую ставку. После окончания войны Россия и ее миротворцы являются на 100% гарантом безопасности армянского населения в Карабахе. Да и безопасности Армении в целом. Поэтому любой армянский президент в первую очередь будет говорить с Москвой. Возможно, для Путина был бы более приемлем Кочарян. Но мы видим, что он и с Пашиняном встречается. Россия на этих выборах постарается выступить в роли арбитра, а не участвовать на стороне одного из кандидатов. Что касается Запада, то он будет ставить на Пашиняна. Это для него самый понятный из всех армянских политиков", - считает источник "Страны".

По его словам, исход выборов будет зависеть от того, кто выступит в роли третьей силы и перетянет на себя голоса тех, кто не готов голосовать ни за Пашиняна, ни за Кочаряна, ни за других известных политиков. А таковых по опросам до 40%.

"Пашинян сейчас формирует свою "третью силу" - на выборы пойдут подконтрольные ему партии и под патриотическими лозунгами, и под прозападно-антироссийкии. Такая управляемая оппозиция, с которой он потом рассчитывает в парламенте создать большинство. Чем ниже будет явка, тем ему лучше. У него есть ядро избирателя. В том числе - прихожане протестантских церквей, которым он обещает ослабить позиции традиционной армянской церкви. Он точно придут на выборы. И при низкой явке 30% партии Пашиняна превратятся в 40%. Поэтому многое зависит от того, сможет оппозиция организовать свою "третью силу" за которой пойдут избиратели, которые сейчас не хотят вообще идти голосовать", - полагает источник. 

"Третьей силой" считаются партия первого президента страны Левона Тер-Петросяна "Армянский национальный конгресс", а также партия, возглавляемая отправленным в отставку бывшим начальником Генерального штаба Гаспаряном. 

Кризис может продолжиться и после выборов 

"При этом как внутри правящих элит, так и внутри оппозиции остаются противоречия. Выборы не изменят ситуацию с легитимностью правительства, слабостью государственных институтов, разногласиями между военными и руководством страны. Политический кризис может продолжиться и после выборов, если они состоятся", - прогнозирует директор Института Кавказа Александр Искандарян. 

Он также считает, что Москва не будет четко становится на чью-либо сторону во время выборов.

"У Путина дружеские отношения с Кочаряном. А лидеры, приходящие к власти так, как Пашинян, вряд ли могут вызывать симпатию в Москве. Однако в России всегда умели разделять личные взаимоотношения и место Армении в системе российских приоритетов на Южном Кавказе. Поэтому Москва будет работать с тем, кто победит на выборах", - считает Искандарян.  

Есть мнение, что Пашинян в любом случае не уступит власть. И даже если проиграет на выборах, то все равно не уйдет добровольно. 

"Власть готова пойти на любой шаг, исходящий не из государственных интересов Армении, а исключительно для обеспечения своего воспроизводства, - согласен политолог Карен Бекарян. - Одним из ярких примеров этого стал визит Пашиняна в Москву 7 апреля, поставленный на службу обеспечения внутренней повестки (по последним опросам, подавляющее большинство армян с доверием относится именно к России, - прим. ред.). У России нулевой уровень доверия и уважения к нынешним властям, а повестка Запада, касающаяся Армении, связана только с тем, что может касаться их конфронтации с РФ. У действующих властей Армении нет оценки вызовов, возникающих в результате геополитических событий, происходящих вокруг Армении и Арцаха. Конфронтация между Россией и США уже охватывает карабахский процесс, Южный Кавказ, и, исходя из нынешних реалий, сложно ожидать совместного сотрудничества института сопредседательства в будущем". 

"Считают каждую копейку"

Армяне тем временем жалуются на отсутствие выбора и низкий уровень жизни, который еще больше рухнул из-за эпидемии.

"Многие не могут простить Пашиняна позорного проигрыша в войне, жить при нем толе лучше не стало, но в то же время и альтернативы ему нет. Перед людьми дилемма: голосовать за Пашиняна или за старые лица, представителей кланов, которые в свое время проворовались и довели страну до края. Оппозиция в Армении слабая, дезорганизованная. Что касается уровня жизни, то средняя зарплата низкая - около 15 тыс. драмов, или 300 долларов (чуть больше 8 тыс. грн, - прим. ред.). Больше всего зарабатывают, как и везде, в IT - около 2 тысяч долларов, но это мизер населения. Пенсия тоже нищенская - около 45 тысяч драмов (2, 3 тысяч гривен). В стране живет около 3 миллионов человек, но многие продолжают выезжать на заработки за границу, в Россию в основном. Поэтому часть избирателей будут голосовать за кандидата, который дружит с Москвой", - рассказала нам армянская журналистка Нарине Нахапетян.   

Армянский предприниматель Даниэл Налбандян, живущий на две страны - Армению и Украину - говорит, что в целом уровень жизни армян и украинцев почти идентичен.

"Из Армении так же массово уезжают на заработки и высылают деньги родственникам. Те, у кого нет мигрантов в семье или кто работает на госслужбе, в медицине, образование - считает каждую копейку. При этом надо сказать, что цены невысокие, а продукты хорошего качества. Например, набор продуктов на неделю обходится примерно в переводе на украинские деньги 300 гривен, столько же стоит заказ пиццы домой, поездка в метро - 5 гривен, на такси - 50 гривен. Снять "трешку" в Ереване - 90 тыс. драмов (около 5 тыс. грн). Что касается политики, то Пашиняном многие недовольны, и карабахский вопрос скорее вторичен. Он обещал снизить налоги и поднять зарплаты, но не сделал этого. При этом в Армении не заскучаешь - два года назад у нас в Нацсобрании (армянский парламент), например, на общественных слушаниях выступал трансгендер Лилит Мартиросян, потом кто-то даже предлагал окропить зал святой водой, другие, наоборот, считают, что надо быть толерантными ко всем людям. Пашинин тогда защищал Лилит. На ЛГБТ-тему идет много дискуссий, кто-то выходит на протесты. Почти как в Европе, если бы не развал экономики и коррупция", - сказал нам Налбандян.   

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Теги: news, новости, Украина, Пашинян, 7dniv, 7dnivinfo  
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