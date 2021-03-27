Средняя зарплата выросла в Украине

Жители Киева традиционно зарабатывают больше остальных. Далее за столицей следуют Донецкая, Запорожская, Киевская и Днепропетровская области.

В марте 2021 года средняя зарплата штатного работника в Украине составила 13 612 гривен.

Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Эта сумма в 2,3 раза больше уровня минимальной зарплаты в нашей стране, которая сейчас составляет 6 тысяч гривен. Если сравнивать ее с февральскими показателями, то рост составил 8,5%. По сравнению с мартом 2020 года средняя сумма оплаты месячного труда выросла на 18,9%.

Самую высокую оплату труда традиционно имеют жители Киева – 20 132 гривны в среднем. В остальных регионах получают на порядок меньше:

Винницкая область – 11 696 грн;

Волынская область – 11 031 грн;

Днепропетровская область – 13 677 грн;

Донецкая область – 15 907 грн;

Житомирская область – 10 675 грн;

Закарпатская область – 11 538 грн;

Запорожская область – 13 721 грн;

Ивано-Франковская область – 11 493 грн;

Киевская область – 13 438 грн;

Кировоградская область – 10 706 грн;

Луганская область – 11 259 грн;

Львовская область – 11 937 грн;

Николаевская область – 13 462 грн;

Одесская область – 11 889 грн;

Полтавская область – 12 404 грн;

Ровненская область – 12 879 грн;

Сумская область – 11 016 грн;

Тернопольская область – 10 973 грн;

Харьковская область – 11 313 грн;

Херсонская область – 11 319 грн;

Хмельницкая область – 11 892 грн;

Черкасская область – 11 462 грн;

Черновицкая область – 10861 грн;

Черниговская область – 10 722 грн.

Таким образом, сравнительно высокую зарплату получают жители Донецкой, Запорожской, Киевской и Днепропетровской областей. Меньше всего платят жителям Житомирской области – в среднем 10 675 гривен. Этот показатель ниже средней зарплаты на 21,4%.

Что касается отраслей экономики, то самые большие зарплаты, по данным Госстата, у "айтишников" и финансистов – 25 504 гривны и 24 279 гривен соответственно.

Самые маленькие – у сотрудников сфер "временного размещения и организации питания" – 7 749 гривен, а также у строителей – 10 297 гривен.