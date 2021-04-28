Коронавирусом переболело в 2-3 раза больше людей, чем по официальным данным

Даже с учетом погрешности и условии нижней границы, среди взрослого населения переболело минимум 4,4 млн человек, а по официальным данным 1 974 056 (на 15 апреля), утверждают авторы исследования.

Киевский международный институт социологии провел опрос населения касательно коронавируса, отношения к вакцинации и риска инфицирования. Результаты исследования опубликованы на сайте института.

На вопрос "Вы уже переболели или сейчас болеете COVID-19? Почему вы считаете, что это именно COVID-19 — делали тест или только по симптомам?" 29,1% респондентов ответили, что они болели. Из этого числа 12% людей определило, что они переболели исходя из симптомов, а 16,9% делали тест.

Смоделировав ситуацию на всю Украину социологи пришли к выводу, что количество переболевших коронавирусом украинцев может быть в два, а то и в три раза выше, чем говорят официальные данные.

"Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения (18 лет и старше) переболело 4,4 млн человек. Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике. Если учесть, что в 2 млн. официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также, что часть тех, кто считает, что у них был COVID, но не делали тесты, тоже могли быть правы, то больных у нас может быть и в три раза больше, чем по официальной статистике", — говорит гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

При этом максимальный уровень заболеваемости COVID-19, согласно расчетам, выглядит так:

Запад — 34% Центр — 30% Восток — 27% Юг — 24%.

Опрос проводился 13-15 апреля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошен 2001 респондент, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО). Выборка репрезентативна для взрослого населения. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.