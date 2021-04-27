С рабочим визитом в Польшу прибыл Владимир Зеленский

Украинский лидер проведет встречу с Анджеем Дудой и президентами стран Балтии. Будут обсуждать совместное видение развития Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами стран Балтии. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В рамках визита планируется встреча не только с польским лидером, но и с другими главами государств — она состоится в королевском замке в Варшаве. Планируется дискуссия президентов Литвы, Латвии, Польши, Эстонии и Украины относительно будущего развития Европы, а отдельно с Анджеем Дудой — беседа о двухсторонних отношениях Украины и Польши.

Президенты подписали совместную декларацию, в которой указывается важность акта принятия Конституции в Речи Посполитой в 1791 году. Лидеры стран выделили фундаментальные принципы, на которых должна строиться Европа: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность.

"Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности", — отмечается в декларации.