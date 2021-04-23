Три кандидата будут бороться за пост президента Сирии

Высший конституционный суд Сирийской Арабской Республики объявил, что принял три заявления о выдвижении кандидатур на выборы президента страны, которые парламент назначил на 26 мая.

Претендентов на участие в выборах было больше, однако суд отклонил некоторые заявки из-за их несоответствия конституционным и правовым требованиям.

Об этом сообщает Сирийское арабское информагентство (САНА).

Официально утвержденные кандидатуры на должность президента назвал председатель Высшего конституционного суда Сирии Мухаммад Джихад Аль-Ляххам на пресс-конференции. Это:

действующий президент Башар Асад;

бывший министр Абдулла Саллум Абдулла;

представитель разрешенных властями Сирии оппозиционных движений Махмуд Марей.

Последний не имеет отношения к находящимся в изгнании оппозиционерам, чьи сторонники ведут вооруженную борьбу против Дамаска.

Аль-Ляххам сказал, что податели заявлений, которые были отклонены, имеют право на апелляцию в суде в течение трех дней, начиная с утра вторника, 4 мая.

Западные СМИ эксперты ожидают, что Асад без проблем добьется избрания на четвертый президентский срок.