Три кандидата будут бороться за пост президента Сирии

Высший конституционный суд Сирийской Арабской Республики объявил, что принял три заявления о выдвижении кандидатур на выборы президента страны, которые парламент назначил на 26 мая.
Претендентов на участие в выборах было больше, однако суд отклонил некоторые заявки из-за их несоответствия конституционным и правовым требованиям.
Об этом сообщает Сирийское арабское информагентство (САНА).
Официально утвержденные кандидатуры на должность президента назвал председатель Высшего конституционного суда Сирии Мухаммад Джихад Аль-Ляххам на пресс-конференции. Это:
- действующий президент Башар Асад;
- бывший министр Абдулла Саллум Абдулла;
- представитель разрешенных властями Сирии оппозиционных движений Махмуд Марей.
Последний не имеет отношения к находящимся в изгнании оппозиционерам, чьи сторонники ведут вооруженную борьбу против Дамаска.
Аль-Ляххам сказал, что податели заявлений, которые были отклонены, имеют право на апелляцию в суде в течение трех дней, начиная с утра вторника, 4 мая.
Западные СМИ эксперты ожидают, что Асад без проблем добьется избрания на четвертый президентский срок.