От использования вакцины Johnson & Johnson отказалась Дания

Спустя полмесяца после признания Евросоюзом связи между введением вакцин Johnson & Johnson и образованием тромбов министерство здравоохранения Дании заявило об отказе иммунизации от COVID-19 этим препаратом.

Об этом пишет агентство Reuters.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике 3 мая проинформировал о решении ведомства депутатов парламента страны.

Решение исключить препарат Johnson & Johnson из программы по вакцинации от коронавирусной инфекции было принято по тем же причинам, по которым ранее в Дании отказались от применения вакцины AstraZeneca. Оба препарата изредка вызывают побочный эффект - образование "необычных тромбов".

При этом Дания заказала восемь миллионов доз вакцины Johnson & Johnson, и отказ от нее существенно сдвинет сроки вакцинации взрослого населения страны.