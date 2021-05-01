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События Сегодня, 18:4166
От использования вакцины Johnson & Johnson отказалась Дания

Спустя полмесяца после признания Евросоюзом связи между введением вакцин Johnson & Johnson и образованием тромбов министерство здравоохранения Дании заявило об отказе иммунизации от COVID-19 этим препаратом.

Об этом пишет агентство Reuters.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике 3 мая проинформировал о решении ведомства депутатов парламента страны.

Решение исключить препарат Johnson & Johnson из программы по вакцинации от коронавирусной инфекции было принято по тем же причинам, по которым ранее в Дании отказались от применения вакцины AstraZeneca. Оба препарата изредка вызывают побочный эффект - образование "необычных тромбов".

При этом Дания заказала восемь миллионов доз вакцины Johnson & Johnson, и отказ от нее существенно сдвинет сроки вакцинации взрослого населения страны.

 

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, Johnson_Johnson, 7dniv, 7dnivinfo  
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