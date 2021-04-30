 

Зеленского в найме "вуайеристов" обвинила партия Порошенко

События Вчера, 21:3469
Зеленского в найме "вуайеристов" обвинила партия Порошенко

Экс-президент Петр Порошенко проведет четыре дня на Кипре. При этом в оппозиционной партии "Европейская солидарность" обвинили Офис президента в слежке за их лидером на острове.

Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности" на своей странице в Facebook.

В заявлении сказано, что администрация президента Украины Зеленского на протяжении нескольких лет ведет наблюдения за Порошенко, "беззастенчиво используя для этого правоохранительные органы и спецслужбы".

"После предательского срыва спецоперации по задержанию российских боевиков из частной армии Вагнера и позорного провала с похищением судьи Чауса в Молдове, Зеленский послал своих вуайеристов подсматривать за Порошенко на Кипр", - говорится в сообщении.

В "Евросолидарности" предложили высылать видеоотчеты об отдых Порошенко на личную электронную почту Зеленского, чтобы сэкономить деньги из государственного бюджета.

"Стоит напомнить, что в марте этого года наблюдения МВД за собой обнаружил как настоящий профи бывший заместитель председателя СБУ, а ныне депутат Киевсовета от "ЕС" Виктор Кононенко. А летом прошлого года "Европейская Солидарность" установила и задокументировала наблюдения ГБР по партийному офису.

В обоих случаях власть не позволяет правоохранителям должным образом расследовать эти инциденты, что не оставляет сомнений в том, что заказчиком указанных противоправных действий является лично Зеленский", - резюмировали в "Евросолидарности".

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Порошенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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