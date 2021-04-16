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События Вчера, 21:3856
Зачем Зеленский ездил в Польшу на День Конституции, действовавшей 19 месяцев

Зеленский побывал с визитом в Варшаве, где вместе с президентами Польши и стран Балтии отметил 250-летие первой Конституции Польши.

Эта Конституция была принята в 1791 году, но уже через 4 года Речь Посполитая прекратила своё существование, поделённая между Россией, Пруссией и Австрией. Причем сам факт принятия Конституции сыграл в окончательному крахе польской государственности не последнюю роль. Конституцией были недовольны многие дворяне и магнаты, Пруссия из-за нее разорвала союз с поляками, после чего на Польшу пошла войной Российская империя, что и предопределило полный разгром Речи.

Но, тем не менее, в самой Польше Конституция 1791 года предмет гордости. Ее называют "первой Конституцией в Европе".

Впрочем, понятно, что это был лишь повод собраться президентам.

Само мероприятие было призвано продемонстрировать ещё раз о существовании некоего объединения восточноевропейских стран вокруг Польши. Год назад Польша, Литва и Украина уже создали некий союз "Люблинский треугольник", который пока, впрочем, остается лишь на бумаге.

Из интересных заявлений - слова президента Польши о том, что на июньском саммите НАТО планируют обсудить вопрос "указания Украине формализованным способом дороги, которую она должна пройти для членства в Североатлантическом союзе, дорожной карты для этого членства, которое является фундаментальным вопросом и за что Украина борется".

Формулировка довольно размытая и из неё не совсем понятно, что имеется в виду - предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО (то есть официальное приглашение к вступлению в альянс). Либо принятие какой-то очередной, ни к чему не обязывающей, декларации.

Кроме того, польский президент пообещал принять учатие в Крымской платформе, которую собирает Зеленский накануне Дня независимости.

"Страна" разбирались, что означает визит Зеленского в Польшу и о чем говорят заявления Дуды.

"Такая же, как Конституция Орлика"

Политолог и историк Константин Бондаренко объясняет, что повод для визита - скорее натянутый, а реально президенты собрались по дрогой причине.

По его словам, Конституция 1791 года (Конституция 3 Мая) - не менее мифологизированный документ, чем Конституция Филиппа Орлика.

"И в первом, и во втором случаях мы имеем дело с документами, которые имели нулевое практическое значение: Конституция 1710 года так и не заработала, Конституция 1791 года действовала менее 19 месяцев и была упразднена ее же творцами. Но с точки зрения исторического мифа, укоренившегося в сознании поляков, это - весьма прогрессивный документ, хотя и запоздалый: спустя несколько лет Польша прекратила своё существование как независимое государство, будучи разделённой между Россией, Пруссией и Австрией", - говорит нам Бондаренко. 

По его словам, встреча имеет в большей степени показательное значение.

"Анджей Дуда решил собрать представителей государств, формирующих "проамериканский пояс" или "систему Междуморья", о которой так много говорят в последние десятилетия. По сути, это ещё одна попытка актуализировать ему создания в интересах США альянса от Балтийского до Черного моря между Западной Европой и Россией. Зеленский, блуждающий в геополитическом выборе между тремя соснами - немецко-французским проектом Евросоюза, проамериканской системой в Восточной Европе и создающейся осью Лондон-Анкара, вряд ли сможет надеяться на то, что нынешний визит будет прорывными или историческим", - полагает политолог. 

Выгода для Польши и блокада "Северного потока-2"

Политолог Руслан Бортник также называет мероприятие в Польше символическим. А подоплека встречи - за океаном.

"Новый "Варшавский договор" он такой - Польша, Прибалтийские страны, Украина. Собрались те страны, которые ориентированы на новую американскую администрацию. В таком объединении Польша лидирует. И это лидерство в том числе в части расширения на Восток. Что Польша и пытается демонстрировать, в том числе лоббирую стремления Киева попасть в НАТО и ЕС. Для Польши потенциальное членство Украины в ЕС и НАТО - это не только инструмент давления на Россию или игры с Россией, не только продвижение американских интересов в Европе, но и очень выгодный сценарий, при котором, если Украина станет членом эти структур, Польша из европейского и трансатлантического пограничного государства превратится в действительно Центральноевропейскую страну. Польша постепенно, особенно на фоне ухода Британии из ЕС, пытается все больше конкурировать за авторитет внутри этой структуры с Германией и Францией. И внутри НАТО пытается быть одним из ключевых партнеров США и Британии в Европе", - объясняет Бортник, зачем Дуда позвал Зеленского на чествование первой польской Конституции.

В целом в экспертной среде считают, что "система Меуждморья" призвана препятствовать развитию отношений между Россией и Западной Европой. Прежде всего по энергетическим вопросам.

"Это объединение проамериканских государств, попытка имитации "новой Речи Посполитой" для недопущения сближения России со Старой Европой", - говорит  "Стране" Кость Бондаренко.

"Главная задача - затруднить подачу российского газа на европейские рынки для увеличения доли там американских поставщиков. Для Украины же только потеря российского транзита газа - это около 2 млрд долларов ежегодно", - полагает Александр Ланецкий, управляющий международной консалтинговой компанией из Литвы.

Это соотносится с планами США наладить поставки американского сжиженного газа в ЕС (в том числе и в терминал в Польше), заместив им газ российский. 

Стоит отметить, что попытки создать из стран бывшего соцлагеря некий буферный союз во главе с Польшей и под контролем США для препятствования развитию связей между Россией и странами Западной Европы предпринимаются уже давно.

Впервые это проявилось во время войны в Ираке в 2003 году. Когда против планов американцев напасть на эту страну единым фронтом выступила Россия, Германия и Франция, а вот государства Восточной Европы (и особенно Польша) поддержали США.

Затем подобное деление проявлялось еще не раз. Например, во время попыток предоставить Украине План действий по членству в НАТО (ПДЧ), который был заблокирован Германией и Францией в 2008 году, хотя его активно лоббировали США и Польша.

Консенсуса по Украине в НАТО нет

Слова Дуды о том, что на саммите НАТО в Брюсселе Украине дадут некую "дорожную карту", теоретически можно рассматривать как намек на перспективу предоставления ПДЧ.

Но польские эксперты считают это популизмом. 

"Польша на словах многие годы поддерживает предоставление Украине членства в ЕС и НАТО. Но это только риторика, в основном как фактор для раздражения России. В то же время в самой Польше правящей партии невыгодно продвигать украинский вопрос, на фоне, с одной стороны, роста националистических настроений, а с другой - почитания в Украине УПА и Бандеры. Не говоря уже о подденем марше СС "Галичины", что возмутило многих поляков", - говорит "Стране" польский журналист Марчин Ковальчик.  

Как отмечает Кость Бондаренко, обещание ПДЧ вряд ли зависит от Дуды.

"Подобные решения в НАТО принимаются консенсусом, а консенсуса по украинскому вопросу нет (Дуда озвучил позицию "атлантической" части Североатлантического блока, но надо понимать, что в нем есть ещё и "европейская" часть). Что касается Крымской платформы, то на нее Дуда приехать может. Но вряд ли это станет серьезным событием для Украины - нам уже так часто оказывали "моральную поддержку", что пора уже на гербе Украины начертать слова героини известного советского фильма: "Не учите нас жить, лучше помогите материально!" - иронизирует политолог.

Бортник также считает, что речь идет не о ПДЧ, а об очередном "расширенном сотрудничестве". Для Зеленского, говорит он, варшавский визит снова позволит создать видимость вступления Украины в НАТО, имитируя это подписанием деклараций или очередными заверениями о том, что "на Западе будут поддерживать вступление Украины в НАТО".

"Даже представление ПДЧ требует консенсуса членов НАТО. А сегодня противников Украины даже больше, чем в 2008 году во время саммита в Бухаресте. Речь идет, возможно, о расширенном сотрудничестве, новой дорожной карте. Речь идет еще об одном эрзац-формате, который, с одной стороны, позволит Польше и сторонникам Украины актуализировать тему вступления Украины в НАТО внутри организации. Предлагая программу расширенного сотрудничества, аспиранство, ставятся в неудобное положение противники вступления Украины в НАТО внутри самого Альянса. Потому что им сложно объяснить, почему они поддерживают страну, у которой такие проблемы с главным противником Альянса, коим является РФ. Сложно объяснить публично, поскольку непублично элиты этих стран разделяют тезис о том, что "мы не готовы воевать с Россией из-за Украины", - объясняет Бортник.

Любопытно, что уже после встречи Зеленский опубликовал сообщение полное скрытых и не очень упрёков в адрес Запада.

Прямым текстом пишет, что Украину "кинули" с вакциной. И полунамеками звучат жалобы на то, что не все (в отличие от Польши) поддерживают стремление Украины в НАТО и ЕС. При том, что Украина - "уже семь лет настоящий, а не метафизический форпост Европы".

Темы Бандеры и УПА не разрешены

Тем временем, учитывая, что Зеленский в целом продолжает националистическую политику Порошенко, раздражавшую Варшаву, звучат прогнозы о дальнейшем обострении отношений с Польшей.

"В Польше вновь будут подниматься темы Бандеры и УПА, которых у Качиньского считают бандитами и прямо не раз заявляли, что Украина не войдет в Европу, пока не откажется от их героизации", - говорит нам польский политолог Бартош Чиж.

Действительно, хоть Зеленский сразу после прихода к власти обещал оттепель в отношениях с Польшей, но пока глобальных сдвигов не произошло.

В Польше по-прежнему многие раздражены национализмом в Украине, а на заробитчан периодически продолжают нападать. 

Главные раздражители для Польши - памятники и улицы имени Бандеры и эксгумация могил польских жертв военных конфликтов, которую блокировал Институт национальный памяти во времена Владимира Вятровича.

Кстати, именно при нынешней польской власти в 2018 году приняли так называемый "закон о бандеризме". Документ, среди прочего, вводит уголовную ответственность за прославление идеологии украинских националистов и отрицание преступлений ОУН-УПА против поляков в годы Второй мировой войны.

"Проблема истории, оценка роли ОУН-УПА в Волынских событиях осталась неразрешённой. При этом обе стороны пытаются демонстрировать максимально партнёрство и дружелюбие, которое Польше использует для усиления своего влияния в ЕС и НАТО, а украинский лидер хочет подать как элемент евроинтеграции. Польша пытается по старинке играть адвоката Украины в Европе, но возможности этого адвоката перед лицом западноевропейских судей ограничены", - подытожил Бортник.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Польша, 7dniv, 7dnivinfo  
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