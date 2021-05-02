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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 4 мая 2021 - 2 088 410 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 2 472 новых случаев в сутки.

Умерло 44 916 человек.

Выздоровело - 1 689 630.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.
919 человек привито против COVID-19 в сутки 3 мая 2021 в Украине.
756 022 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 151 случай / 157 прививок;
Винницкая область - 27 случаев / 0 прививок;
Волынская область - 77 случаев / 36 прививок;
Днепропетровская область - 220 случаев / 79 прививок;
Донецкая область - 324 случая / 86 прививок;
Житомирская область - 26 случаев / 47 прививок;
Закарпатская - 12 случаев / 38 прививок;
Запорожская область - 168 случаев / 20 прививок;
Ивано-Франковская область - 19 случаев / 0 прививок;
Киевская область - 100 случаев / 64 прививки;
Кировоградская область - 62 случая / 20 прививок;
Луганская область - 21 случай / 0 прививок;
Львовская область - 55 случаев / 0 прививок;
Николаевская область - 79 случаев / 174 прививки;
Одесская область - 168 случаев / 0 прививок;
Полтавская область - 85 случаев / 30 прививок;
Ровенская область - 58 случаев / 0 прививок;
Сумская область - 60 случаев / 24 прививки;
Тернопольская область - 94 случая / 0 прививок;
Харьковская область - 191 случай / 80 прививок;
Херсонская область - 29 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область - 115 случаев / 0 прививок;
Черкасская область - 253 случая / 42 прививки;
Черновицкая область - 58 случаев / 22 прививки;
Черниговская область - 20 случаев / 0 прививок.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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