Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 4 мая 2021 - 2 088 410 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 2 472 новых случаев в сутки.

Умерло 44 916 человек.

Выздоровело - 1 689 630.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

919 человек привито против COVID-19 в сутки 3 мая 2021 в Украине.

756 022 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 151 случай / 157 прививок;

Винницкая область - 27 случаев / 0 прививок;

Волынская область - 77 случаев / 36 прививок;

Днепропетровская область - 220 случаев / 79 прививок;

Донецкая область - 324 случая / 86 прививок;

Житомирская область - 26 случаев / 47 прививок;

Закарпатская - 12 случаев / 38 прививок;

Запорожская область - 168 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 19 случаев / 0 прививок;

Киевская область - 100 случаев / 64 прививки;

Кировоградская область - 62 случая / 20 прививок;

Луганская область - 21 случай / 0 прививок;

Львовская область - 55 случаев / 0 прививок;

Николаевская область - 79 случаев / 174 прививки;

Одесская область - 168 случаев / 0 прививок;

Полтавская область - 85 случаев / 30 прививок;

Ровенская область - 58 случаев / 0 прививок;

Сумская область - 60 случаев / 24 прививки;

Тернопольская область - 94 случая / 0 прививок;

Харьковская область - 191 случай / 80 прививок;

Херсонская область - 29 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 115 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 253 случая / 42 прививки;

Черновицкая область - 58 случаев / 22 прививки;

Черниговская область - 20 случаев / 0 прививок.