В Киев вместе с госсекретарем Блинкеном завтра приедет и Виктория Нуланд

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибудет в Украину вместе с главой Госдепа Энтони Блинкеном.

Представители США планируют встретиться с руководством Украины с 5 по 6 мая. Уже запланированы встречи с президентом Зеленским, министром Кулебой и другими.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, сообщает ТАСС.

"Заместитель госсекретаря США Нуланд посетит Лондон, а также Киев в период с 4 по 6 мая 2021", - говорится в официальном сообщении.

Нуланд также будет сопровождать госсекретаря США Энтони Блинкена во время его европейского турне.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен будет находиться с визитом в Украине в период 5-6 мая. Планируются его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Кроме того, госсекретарь США планирует встретиться с представителями гражданского общества в Украине.

В настоящий момент Блинкен находится в Лондоне для участия в переговорах министров иностранных дел G7.

В поездке в Великобританию и Украину Блинкена также сопровождает исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Напомним, ранее Виктория Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года Нуланд в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.

Во время массовых протестов в Киеве в 2014 году, которые привели в итоге к свержению Виктора Януковича, Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье.