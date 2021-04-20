Секретные агенты ранили мужчину, который пытался прорваться в штаб-квартиру ЦРУ с оружием

Охранники ранили вооруженного человека, пытавшегося на авто прорваться на территорию штаб-квартиры ЦРУ в США.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на ФБР.

Вечером 3 мая мужчина вышел с оружием из своего автомобиля возле штаб-квартиры ЦРУ в Маклине, штат Вирджиния.

По данным телеканалов NBC и CNN подозреваемый "участвовал в многочасовом противостоянии с полицией после того, как попытался въехать на объект ЦРУ без надлежащего доступа".

Два чиновника сообщили NBC, что этот человек был психически неуравновешенным и ранее уже пытался проникнуть на территорию ЦРУ.

В итоге налетчик был ранен и затем госпитализирован.