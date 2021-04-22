В два раза подорожала прошлогодняя капуста в Украине

В Украине за неделю в два раза выросли цены на прошлогоднюю белокочанную капусту, причиной стало резкое сокращение предложений качественного овоща в хозяйствах.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга ресурса "АПК-Информ: овощи и фрукты".

"На сегодняшний день, на украинском рынке цены на прошлогоднюю белокочанную капусту поднялись до 4-8 грн/кг ($0,14-0,29/кг), что в 2 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей неделе", - уверяют эксперты.

Поднимать цены компаниям позволяет сокращение предложения продукции на рынке, которое происходит из-за сокращения запасов прошлогодней капусты в хозяйствах. В то же время спрос на капусту наоборот, вырос на прошлой неделе.

"На данный момент цены на белокочанную капусту урожая 2020 в Украине уже в среднем в 2,2 раза выше, чем в конце апреля прошлого года", - отметили аналитики.

Однако эксперты отрасли не исключают, что темпы подорожания прошлогодней белокочанной капусты могут снизиться, потому что на рынке увеличивается предложение капусты нового урожая.