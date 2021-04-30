Совсем скоро украинцам не придется заказывать iPhone из США, чтобы сэкономить, уверяет вице-премьер.

Компания Apple заходит в Украину для продажи смартфонов iPhone и другой брендовой техники. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на своей странице в социальной сети Instagram.

Накануне вице-премьер запостил в своем микроблоге фотографию с Таймс-Сквер в Нью-Йорке, где сыграл с местным жителем в шахматы. В комментариях Михаила Федорова попросили привезти из поездки iPhone по невысокой цене, а тот в ответ сообщил, буто совсем скоро гаджеты Apple можно будет без проблем купить в Украине.

"Apple заходит в Украину. Еще немного и не нужно будет", — написал украинский министр.

Один из комментаторов добавил, что вопрос решен еще с 2020-го года, когда Apple зарегистрировала в Украине товарный знак, но компании необходимо время, чтобы набрать людей и организоваться. По словам другого пользователя, речь идет только о юридическом представительстве для защиты прав. Еще один автор обратил внимание, что смартфоны США и Украине уже сейчас продают примерно по одной цене.