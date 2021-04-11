Здание ресторана и отеля в Одессе охватил пожар, люди оказались в ловушке

Пожарные пытаются спасти людей, которые застряли на верхних этажах и не могут спуститься из-за огня и задымления.

В Одессе загорелось здание, в котором расположены ресторан "Щастье" и отель "Пале-Рояль". Подробности и кадры с места происшествия опубликовало издание "Думская".

По данным источника, пожар на улице Ланжероновской, 10, неподалеку от оперного театра начался на летней террасе ресторана, открытый огонь быстро распространился. К зданию приехали сотрудники ГСЧС, которые ликвидируют возгорание и эвакуируют людей, которые оказались в ловушке на с верхних этажах. Спасатели локализовали пламя, однако очевидцы отмечают сильное задымление.

Повар ресторана прокомментировал инцидент журналисту портала "048.ua" и предположил, что возгорание возникло из-за старой проводки. Официальной информации о пострадавших пока нет, но по данным СМИ два человека обратились к врачам за медицинской помощью.