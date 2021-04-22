Немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока-2"

Строительные работы в акватории Германии должны приостановить из-за жалобы, поданной защитниками природы. Они опасаются, что проект навредит заповедным зонам.

Немецкая природоохранная организация NABU пытается обжаловать в суде разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. Такое сообщение появилось на официальном сайте экологов.

3 мая NABU подало иск относительно еще не завершенного участка трубопровода, разрешение на строительство которого выдало Федеральное агентство Германии по судоходству и историографии. Теперь из-за судебного иска работы на немецкой территории должны быть приостановлены.

"Северный поток-2" напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в 10 раз больше", — заявил президент NABU Йорг-Андреас Крюгер.

Представители организации обратили внимание, что газопровод "Северный поток-2" планируют проложить через пять заповедных районов в Балтийском море. Немецкие экологи требуют компенсировать ущерб, который строители неизбежно нанесут окружающей среде.

В сообщении отмечается, что в марте 2018 года NABU уже подавало иск в Высший административный суд в Грайсвальде. Организация предупредила о значительном воздействии на экологию в нескольких лесных хозяйствах и птицеводческих зонах. Кроме того, она указала на ряд процессуальных ошибок.

"По закону вмешательство в экосистемы должно в первую очередь компенсироваться. Поэтому Федеральное агентство по охране природы потребовало восстановить поврежденные рифы. Но вместо этого "Северный поток-2" сможет откупиться деньгами", — добавил президент.