Подавать на алименты с Билла Гейтса не будет Мелинда Гейтс

Мелинда Гейтс, супруга основателя компании Microsoft, четвертого самого богатого человека в мире по версии Forbes Билла Гейтса не будет подавать в суд на взыскание алиментов после расторжения брака.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на прошение о разводе четы Гейтсов.

Мелинда Гейтс сообщила, что ей не требуются супружеские алименты после развода и прекращения официальных отношений. Кроме того, в заявлении указано, что Мелинда Гейтс назвала брак "фактически распавшимся" и подала прошение в суд о разводе.