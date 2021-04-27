Из-за развода четы Гейтсов под угрозой крупнейший благотворительный фонд в мире

Билл и Мелинда Гейтс выступили с заявлением в котором заверили, что даже несмотря на развод они будут сотрудничать в продолжении своей благотворительной деятельности.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак", - говорится в кратком заявлении супругов. - Мы вырастили трех невероятных детей и создали фонд, который работает по всему миру, чтобы все люди могли вести здоровую, продуктивную жизнь".

Билл и Мелинда Гейтс останутся сопредседателями и попечителями фонда (общий объем которого составляет около $150 миллиардов - Ред.).

"Никаких изменений в их ролях или организации не планируется, - говорится в заявлении фонда. - Они будут продолжать работать вместе, чтобы формировать и утверждать стратегию фонда, отстаивать проблемы фонда и определять общее направление деятельности организации".

Но для Билла и Мелинды Гейтс разделение активов потенциально представляет большую проблему.

Собственный капитал Билла Гейтса вырос из Microsoft, но акции производителя программного обеспечения сейчас, вероятно, составляют менее 20% его активов. За эти годы он перевел большую часть своей доли в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, и его точная доля не была раскрыта с тех пор, как он покинул совет директоров Microsoft в прошлом году.

Моника Маццеи, адвокат по разводам и партнер Sideman & Bancroft LLP в Сан-Франциско, сказала, что главный вопрос, касающийся фонда и семейного офиса пары, заключается в том, в какой степени они планируют работать вместе в будущем.

"Даже в самых дружественных разводах, которые я видела, предпочтение отдавалось разделению фонда на две части, чтобы было больше автономии и меньше смешивания", - сказала она. Тот же принцип применим и к семейным офисам, где инвестиции могут быть разделены на два отдельных банка.

По закону, все, что приобретено во время брака, считается в равной степени принадлежащим обоим партнерам, но это не обязательно означает, что состояние будет разделено пополам.

"Это не обязательно 50 на 50", - сказала Джанет Джордж, семейный адвокат в Вашингтоне из фирмы McKinley Irvin. - Суды могут присуждать больше или меньше, в зависимости от того, что справедливо". По ее словам, общественность может никогда не узнать, как они разделили состояние, потому что оно может быть скрыто за частными контрактами.

Закон предписывает 90-дневный период с того дня, когда пара первоначально подает на развод, прежде чем процесс может быть завершен судьей. В заявлении о разводе супругов, в котором Мелинда фигурирует в качестве заявителя, а Билл присоединяется, причем оба они просят суд просит расторгнуть их брак в дату, указанную в их соглашении о раздельном проживании.

"Это был сложный период времени для всей нашей семьи", - написала их старшая дочь Дженнифер в Instagram. Их младшему ребенку 18 лет.

Напомним, что Билл и Мелинда познакомилась в Нью-Йорке в 1980-х годах, в начале работы Мелинды в Microsoft.

Решая, жениться или нет, Билл составил на доске список "за " и "против" - Мелинда в документальном сериале Netflix "Внутри мозга Билла" рассказала, как вошла в его спальню и обнаружила, что он перечисляет различные факторы".

Благотворительность этой пары всегда была важной для их отношений в браке. За день до того, как они поженились на Гавайях, мать Билла, Мэри, которая пыталась убедить его резко увеличить свою благотворительную деятельность, передала Мелинде письмо, которое заканчивалось словами, отсылающими к словам Иисуса Христа в Евангелие: "От тех, кому многое дано, многого ждут". Мэри Гейтс умерла несколько месяцев спустя.

Но именно во время поездки в Африку во время их помолвки супруги решили, что станут серьезными филантропами.

"Мы влюбились во все, что видели, но на самом деле совсем не банально говорить, что мы действительно влюбились в людей, - сказала Мелинда на мероприятии Salesforce в 2016 году. - Это просто заставило нас задуматься над серией вопросов, как бы говоря себе: "Что здесь происходит?".

Позже во время поездки пара заполнила анкету о браке. Именно тогда они решили, что "подавляющее большинство ресурсов Microsoft вернется в общество", - сказала Мелинда. - Это была легкая дискуссия. Мы просто думали, что это будет позже в нашей жизни, когда мы сможем это сделать".