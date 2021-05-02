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События Сегодня, 15:3251
На вакцинацию от коронавируса в Нью-Джерси заманивают бесплатным пивом

В американском штате Нью-Джерси жители, которые в мае сделают прививку от коронавируса, смогут бесплатно выпить пива.

Такую акцию запустили с целью увеличить темпы вакцинации.

Об этом сообщает ABC News.

Об акции под названием "Shot and Beer" ("Прививка и пиво" - Ред.) рассказал губернатор штата Фил Мерфи. Участвовать смогут все граждане в возрасте от 21 года и старше, которые получат первую прививку в мае. Те, кто вакцинировались ранее, бесплатное пиво получить не смогут. В акции принимают участие 13 баров и пивных.

Цель такого предложения - увеличить темпы вакцинации и приблизиться к целевому показателю в 4,7 млн привитых жителей штата уже к концу июня. Это одна из инициатив правительства города и штата для продвижения вакцинации.

Согласно данным Минздрава на 3 мая, в Нью-Джерси полный цикл вакцинации прошли 3,2 млн жителей, то есть примерно 37% от всего населения. Но за последние недели темпы вакцинации снизились.

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