Как во Франции призывают "декоммунизировать" Наполеона Бонапарта

Во Франции обостряется политическое противостояние на фоне запланированных на 5 мая мероприятий по случаю 200-летия со дня кончины Наполеона I Бонапарта, которого часть французов призывает перестать считать героем.

При этом президент Эммануэль Макрон планирует отметить эту дату и возложить венок к могиле умершего императора, левые активисты требуют, чтобы он проигнорировал годовщину смерти Наполеона.

Сторонники левых заявляют, что император был расистом и военным преступником, развязавшим агрессивные войны. В тоже время правые и консерваторы продолжают считать Наполеона национальным героем.

Несмотря на протесты, Елисейский дворец заявил, что Макрон намерен отдать дань уважения Наполеону, сыгравшему значимую роль в формировании современной Франции.

"Мы – историческое общество. Французы помнят Наполеона, и это формирует наше восприятие истории", - сказал представитель Елисейского дворца.

Бывший президент Франции Жак Ширак, например, не праздновал юбилей величайшего триумфа Наполеона I – знаменитое сражение под Аустерлицем, которое произошло на территории современной Чехии в 1805 году.

В то же время Макрон с энтузиазмом отмечает исторические события Франции. Президент считает, что страна должна уважать свое наследие, надеясь завоевать расположение правых.

В баталиях вокруг памяти императора французов разбиралась "Страна"

BLM против Наполеона

К 200-летию со дня смерти Бонапарта отреставрировали саркофаг с его телом в Доме инвалидов в Париже. До пандемии посмотреть на место погребения Наполеона ежегодно приходили более миллиона человек. Макрон водил туда Трампа во время визита президента США во Францию в 2017 году.

"Переизбрание Макрона в следующем году зависит от консерваторов. И возобновившиеся дискуссии вокруг Наполеона следует рассматривать с точки зрения предвыборной кампании. Шутят, что Наполеон может помочь Макрону выиграть выборы, ведь все-таки для многих французов Бонапарт остается великим правителем. В то же время сторонники левых, которые стали еще активнее на фоне событий в США, пытаются донести противоположное мнение - что он был тираном и угнетателем. В целом на фигуре Бонапарта многие спекулируют. Есть версия, по которой за активизацией споров вокруг Наполеона может стоять Вашингтон, который хочет добиться смены власти во Франции на более удобную. Хотя некоторые называют Макрона "кандидатом от Ротшильда" и "ставленником мировой закулисы", у него все же возникают трения с американскими партнерами", - говорит нам французский политолог Доминик Рейни.

Наполеон, по соцопросам, был назван самым важным историческим правителем во Франции, опередив Шарля де Голля и Людовика XIV.

При этом одни считают его великим полководцем, другие - расистом и женоненавистником.

"Часть французов восхищает военный гений Бонапарта, его завоевания и нововведения. Другие же обращают внимание на его шаги по жесткому подавлению сторонников французской революции, - отмечает в интервью Би-би-си профессор истории Питер Хикс, работающий в Фонде Наполеона в Париже. - При этом важно понимать, что публичное обсуждение Наполеона во Франции часто носит политическую окраску".

Дискуссии вокруг Наполеона обострились с появлением движения BLM за права темнокожих, которое пошло по миру после убийства в прошлом году в США Джорджа Флойда. Активисты начали призывать пересмотреть историческое наследие в США, Великобритании и некоторых странах Евросоюза. На волне движения BLM мэр города Руана Николя Майер-Россиньоль предложил демонтировать статую Наполеона и заменить ее на памятник Жизель Халими - современной юристке, писательнице и феминистке.

Придумал закон о разводе и вернул рабство

С одной стороны, говорят историки, приход к власти Наполеона принес Франции долгожданную финансовую стабильность, был наведен порядок в правовом поле после почти десятилетия революционного хаоса.

С другой стороны - он вел агрессивные войны по всей Европе (хотя нынешние фаны императора говорят, что таким образом он впервые построил "единую Европу"), вернул рабство, отмененное во время революции якобинцами, и был, как сейчас принято говорить, сексистом, с презрением отзываясь о женщинах.

Министр по вопросам равенства Элизабет Морено в этом году назвала Бонапарта "одним из величайших женоненавистников в истории".

По ее словам, принятый при нем Гражданский кодекс закрепил подчиненное положение женщины.

Отметим, что Наполеон был человеком довольно консервативных взглядов.

Известен например, его ответ на вопрос мадам де Сталь, которая спросила у императора кого он мог бы назвать "первой женщиной из умерших или ныне живущих".

"Ту, которая родила больше всего детей", - ответил Наполеон.

Эксперты говорят: при всей своей неоднозначности Наполеон остается значимой фигурой в истории Франции, которая определяет и нынешнюю жизнь и политику.

"В прессе действительно волна "антинаполеоновских" публикаций, его винят в расизме, рабстве, насилии. Но начнем с того, что Наполеон не был французом, он приехал из острова Корсика, который лишь незадолго до его рождения был присоединен к Франции. Это все равно что если бы сейчас президентом стал гражданин Алжира. Сам Наполеон никогда не считал себя до конца французом. Он считал себя европейцем и хотел объединить Европу. Во Франции до сих пор пользуются созданным при нем гражданским кодексом, который еще называют Кодексом Наполеона. Кстати, это он придумал первый закон о разводе (по личным причинам - хотел развестись с Жозефиной), создал крупный институт, много строил. Франция многим обязана Наполеону. Интерес к нему не угасает. Самыми продаваемыми во Франции всегда остаются книги о Наполеоне. Многие его обожают. Но моралисты и политики, которые пытаются перехватить власть, считают, что все должно соответствовать их понятиям о морали. То, что Наполеон вернул рабство, не отменяет его исторической важности и того факта, что изменил облик Франции", - сказал "Стране" французский эксперт Омар Арфуш.