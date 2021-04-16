 

Три прототипа вакцин от ковида разработали украинские ученые

События Сегодня, 20:4244
Три прототипа вакцин от ковида разработали украинские ученые

Три прототипа вакцин от Covid-19 разработаны украинскими учеными.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в своей колонке на сайте "Украинской правды". 

"Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин. Для завершения доклинических испытаний необходимо лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3", - написал Данилов.

Он считает, что государства выиграли время, чтобы дать возможность ВОЗ, ООН, Всемирному банку и другим международным организациям "консолидировать международные активы, аккумулировать ресурсы, восстановить связи и начать наступление".

"Результатом объединенных усилий человечества стали прорывные научные результаты, в частности, не только в преодолении эпидемии и разработке вакцин, но и во многих других сопутствующих областях. Например, был сделан важный шаг на пути борьбы с онкологическими заболеваниями. Таким образом, важность развития и сохранения национальных государств при одновременном углублении транснациональных международных связей - еще один урок пандемии", - написал Данилов.

По словам секретаря СНБО, он получил информацию о появлении в Китае опасного неизвестного вируса еще в конце 2019 года. И уже тогда была зафиксирована попытка закупить и вывезти из Украины через подставные фирмы максимально возможное количество средств защиты - масок, перчаток и противоэпидемических комплектов.

"Уже тогда стало понятно, что впереди будет бой, он будет тяжелым, иногда без правил. Мы его приняли, и мы его не проиграли", - добавил Данилов.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Вакцина, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Данилов заявил что Иран намерено сбил самолет МАУ
Данилов заявил что Иран намерено сбил самолет МАУ
16-апр-2021, 20:43
О решении СНБО по вакцинации от коронавируса объявил Данилов
О решении СНБО по вакцинации от коронавируса объявил Данилов
3-апр-2021, 09:55
Проведение СНБО сегодня подтвердил Зеленский
Проведение СНБО сегодня подтвердил Зеленский
19-мар-2021, 15:54
Обыски на объектах сети АЗС Glusco прокомментировал Данилов
Обыски на объектах сети АЗС Glusco прокомментировал Данилов
11-мар-2021, 20:50
Данилов заявил что английский должен стать вторым языком в Украине
Данилов заявил что английский должен стать вторым языком в Украине
9-мар-2021, 14:53

Последние новости

20:46
События
С чем связывает свое увольнение из "Нафтогаза" рассказал Коболев
20:44
События
Ковид-паспорта в Евросоюзе введут уже в июне
20:42
События
Три прототипа вакцин от ковида разработали украинские ученые
18:18
События
Как во Франции призывают "декоммунизировать" Наполеона Бонапарта
18:17
События
Оценку китайской вакцины Sinovac, которую закупила Украина начали в ЕС
15:32
События
На вакцинацию от коронавируса в Нью-Джерси заманивают бесплатным пивом
14:12
События
Главком Сил спецопераций США в Европе прибыл в Украину
14:10
События
Из-за развода четы Гейтсов под угрозой крупнейший благотворительный фонд в мире
12:34
События
Подавать на алименты с Билла Гейтса не будет Мелинда Гейтс
10:13
События
Немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока-2"
10:10
События
Здание ресторана и отеля в Одессе охватил пожар, люди оказались в ловушке
10:06
События
Apple заходит в Украину
10:00
События
В два раза подорожала прошлогодняя капуста в Украине
09:57
События
Секретные агенты ранили мужчину, который пытался прорваться в штаб-квартиру ЦРУ с оружием
09:54
События
В Киев вместе с госсекретарем Блинкеном завтра приедет и Виктория Нуланд
09:50
События
Метромост вместе с поездом рухнул в Мексике. 15 человек погибли, 80 ранены
09:47
События
К правосудию в отношении погибших украинских журналистов призвали в США
09:45
События
В России на кладбище 6-летний мальчик сел за руль автомобиля и случайно насмерть задавил свою мать
09:44
События
После 27 лет брака Билл Гейтс разводится с женой
08:25
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 мая 2021

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 мая 20216475
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 мая 20213911
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 мая 20212950
Под прицелом - Порошенко, Луценко, Ермак. Что означает публикация разговора Джулиани с главой Офиса президента2374
С 20 мая Украинцы могут остаться без горячей воды и отопления328
Зачем Зеленский ездил в Польшу на День Конституции, действовавшей 19 месяцев312
Ефремов дал первое интервью после заключения275

Досуг

Страхование КАСКО – уходим от непредвиденных расходов
Страхование КАСКО – уходим от непредвиденных расходов
Приобретение нового автомобиля практически всегда сопровождается не только приятными ощущениями.
Сегодня, 11:4892
Оригиналы для Хонды
Оригиналы для Хонды
У каждого человека, наверняка существует период времени в его жизни, который он считает наивысшей точкой своих достижений или по крайней мере самым удачным периодом.
Вчера, 19:54144
Как правильно чистить бассейн: 5 простых шагов от ИмперБуд
Как правильно чистить бассейн: 5 простых шагов от ИмперБуд
Если вода в бассейне перестала быть прозрачной и больше похожа на грязную лужу – это означает, что ему требуется тщательная очистка.
30-апр-2021, 18:56359
Какую модель Айфона стоит выбрать?
Какую модель Айфона стоит выбрать?
Ответ на вопрос, какую модель Айфона стоит приобрести, зависит в первую очередь от целей, которые ставит покупатель перед своим смартфоном. Что важнее прежде всего – камера, аккумулятор, дисплей, процессор, количество памяти.
30-апр-2021, 10:07476
World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
Если есть желание с той или иной целью посетить Австралию, Канаду, США или Великобританию, стоит обратиться в визовое агентство World visa. Сотрудники данной компании реально помогают жителям Украины в оформлении визы в самые сложные страны мира.
29-апр-2021, 08:29367
Чем мебельный кожзам лучше натурального?
Чем мебельный кожзам лучше натурального?
Натуральная кожа является эталоном мебели премиум класса. Обивка из такого покрытия имеет превосходный эстетический вид, долговечная в эксплуатации, но требовательна к уходу.
27-апр-2021, 22:27536

События

С чем связывает свое увольнение из "Нафтогаза" рассказал Коболев
С чем связывает свое увольнение из "Нафтогаза" рассказал Коболев
Бывший глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев отверг обвинения в создании компанией "дыры" в госбюджете на 10 млрд грн и связал свое увольнение с накопленными НАК "Нафтогаз" $2 млрд свободных денежных средств.
Сегодня, 20:4649
Ковид-паспорта в Евросоюзе введут уже в июне
Ковид-паспорта в Евросоюзе введут уже в июне
Уже в середине июня 2021 года Евросоюз планирует запустить на своей территории Covid-паспорта, которые помогут в более короткий срок восстановить туристический бизнес.
Сегодня, 20:4437
Три прототипа вакцин от ковида разработали украинские ученые
Три прототипа вакцин от ковида разработали украинские ученые
Три прототипа вакцин от Covid-19 разработаны украинскими учеными.
Сегодня, 20:4246
Как во Франции призывают "декоммунизировать" Наполеона Бонапарта
Как во Франции призывают "декоммунизировать" Наполеона Бонапарта
Во Франции обостряется политическое противостояние на фоне запланированных на 5 мая мероприятий по случаю 200-летия со дня кончины Наполеона I Бонапарта, которого часть французов призывает перестать считать героем.
Сегодня, 18:1876
Оценку китайской вакцины Sinovac, которую закупила Украина начали в ЕС
Оценку китайской вакцины Sinovac, которую закупила Украина начали в ЕС
В Комитете по медикаментам медицинского регулятора Евросоюза (EMA) начали проверку и анализ вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech, которую ранее поставили в Украину.
Сегодня, 18:1763
На вакцинацию от коронавируса в Нью-Джерси заманивают бесплатным пивом
На вакцинацию от коронавируса в Нью-Джерси заманивают бесплатным пивом
В американском штате Нью-Джерси жители, которые в мае сделают прививку от коронавируса, смогут бесплатно выпить пива.
Сегодня, 15:3265
7 Днів