Три прототипа вакцин от ковида разработали украинские ученые

Три прототипа вакцин от Covid-19 разработаны украинскими учеными.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в своей колонке на сайте "Украинской правды".

"Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин. Для завершения доклинических испытаний необходимо лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3", - написал Данилов.

Он считает, что государства выиграли время, чтобы дать возможность ВОЗ, ООН, Всемирному банку и другим международным организациям "консолидировать международные активы, аккумулировать ресурсы, восстановить связи и начать наступление".

"Результатом объединенных усилий человечества стали прорывные научные результаты, в частности, не только в преодолении эпидемии и разработке вакцин, но и во многих других сопутствующих областях. Например, был сделан важный шаг на пути борьбы с онкологическими заболеваниями. Таким образом, важность развития и сохранения национальных государств при одновременном углублении транснациональных международных связей - еще один урок пандемии", - написал Данилов.

По словам секретаря СНБО, он получил информацию о появлении в Китае опасного неизвестного вируса еще в конце 2019 года. И уже тогда была зафиксирована попытка закупить и вывезти из Украины через подставные фирмы максимально возможное количество средств защиты - масок, перчаток и противоэпидемических комплектов.

"Уже тогда стало понятно, что впереди будет бой, он будет тяжелым, иногда без правил. Мы его приняли, и мы его не проиграли", - добавил Данилов.