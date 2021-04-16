 

Ковид-паспорта в Евросоюзе введут уже в июне

События Сегодня, 20:4436
Ковид-паспорта в Евросоюзе введут уже в июне

Уже в середине июня 2021 года Евросоюз планирует запустить на своей территории Covid-паспорта, которые помогут в более короткий срок восстановить туристический бизнес.

А в Италии аналогичные документы, но действующие только в пределах страны, появятся раньше - во второй половине мая.

Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги на брифинге после конференции министров туризма стран G20, передает La Reppublica.

"Европейский зеленый пропуск будет готов со второй половины июня. Тем временем итальянское правительство ввело национальный зеленый пропуск, который вступит в силу со второй половины мая", - заявил Драги и добавил, что Италия уже ждет туристов и они уже могут бронировать отдых. 

По его словам, европейский зеленый пропуск позволит туристам путешествовать без ограничений.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ковид, паспорта, ЕС, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Через десять дней в Италии ослабят карантин
Через десять дней в Италии ослабят карантин
16-апр-2021, 22:29
К лету Евросоюз введет COVID-паспорта
К лету Евросоюз введет COVID-паспорта
14-апр-2021, 19:29
Если Евросоюз не достигнет общего решения по закупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V», Германия и Италия сделает это самостоятельно
Если Евросоюз не достигнет общего решения по закупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V», Германия и Италия сделает это самостоятельно
19-мар-2021, 22:47
Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
17-мар-2021, 15:43
С понедельника половина регионов Италии идут на локдаун
С понедельника половина регионов Италии идут на локдаун
14-мар-2021, 18:04

Последние новости

20:46
События
С чем связывает свое увольнение из "Нафтогаза" рассказал Коболев
20:44
События
Ковид-паспорта в Евросоюзе введут уже в июне
20:42
События
Три прототипа вакцин от ковида разработали украинские ученые
18:18
События
Как во Франции призывают "декоммунизировать" Наполеона Бонапарта
18:17
События
Оценку китайской вакцины Sinovac, которую закупила Украина начали в ЕС
15:32
События
На вакцинацию от коронавируса в Нью-Джерси заманивают бесплатным пивом
14:12
События
Главком Сил спецопераций США в Европе прибыл в Украину
14:10
События
Из-за развода четы Гейтсов под угрозой крупнейший благотворительный фонд в мире
12:34
События
Подавать на алименты с Билла Гейтса не будет Мелинда Гейтс
10:13
События
Немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока-2"
10:10
События
Здание ресторана и отеля в Одессе охватил пожар, люди оказались в ловушке
10:06
События
Apple заходит в Украину
10:00
События
В два раза подорожала прошлогодняя капуста в Украине
09:57
События
Секретные агенты ранили мужчину, который пытался прорваться в штаб-квартиру ЦРУ с оружием
09:54
События
В Киев вместе с госсекретарем Блинкеном завтра приедет и Виктория Нуланд
09:50
События
Метромост вместе с поездом рухнул в Мексике. 15 человек погибли, 80 ранены
09:47
События
К правосудию в отношении погибших украинских журналистов призвали в США
09:45
События
В России на кладбище 6-летний мальчик сел за руль автомобиля и случайно насмерть задавил свою мать
09:44
События
После 27 лет брака Билл Гейтс разводится с женой
08:25
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 мая 2021

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 мая 20216475
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 мая 20213911
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 мая 20212950
Под прицелом - Порошенко, Луценко, Ермак. Что означает публикация разговора Джулиани с главой Офиса президента2374
С 20 мая Украинцы могут остаться без горячей воды и отопления328
Зачем Зеленский ездил в Польшу на День Конституции, действовавшей 19 месяцев312
Ефремов дал первое интервью после заключения275

Досуг

Страхование КАСКО – уходим от непредвиденных расходов
Страхование КАСКО – уходим от непредвиденных расходов
Приобретение нового автомобиля практически всегда сопровождается не только приятными ощущениями.
Сегодня, 11:4892
Оригиналы для Хонды
Оригиналы для Хонды
У каждого человека, наверняка существует период времени в его жизни, который он считает наивысшей точкой своих достижений или по крайней мере самым удачным периодом.
Вчера, 19:54144
Как правильно чистить бассейн: 5 простых шагов от ИмперБуд
Как правильно чистить бассейн: 5 простых шагов от ИмперБуд
Если вода в бассейне перестала быть прозрачной и больше похожа на грязную лужу – это означает, что ему требуется тщательная очистка.
30-апр-2021, 18:56359
Какую модель Айфона стоит выбрать?
Какую модель Айфона стоит выбрать?
Ответ на вопрос, какую модель Айфона стоит приобрести, зависит в первую очередь от целей, которые ставит покупатель перед своим смартфоном. Что важнее прежде всего – камера, аккумулятор, дисплей, процессор, количество памяти.
30-апр-2021, 10:07476
World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
Если есть желание с той или иной целью посетить Австралию, Канаду, США или Великобританию, стоит обратиться в визовое агентство World visa. Сотрудники данной компании реально помогают жителям Украины в оформлении визы в самые сложные страны мира.
29-апр-2021, 08:29367
Чем мебельный кожзам лучше натурального?
Чем мебельный кожзам лучше натурального?
Натуральная кожа является эталоном мебели премиум класса. Обивка из такого покрытия имеет превосходный эстетический вид, долговечная в эксплуатации, но требовательна к уходу.
27-апр-2021, 22:27536

События

С чем связывает свое увольнение из "Нафтогаза" рассказал Коболев
С чем связывает свое увольнение из "Нафтогаза" рассказал Коболев
Бывший глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев отверг обвинения в создании компанией "дыры" в госбюджете на 10 млрд грн и связал свое увольнение с накопленными НАК "Нафтогаз" $2 млрд свободных денежных средств.
Сегодня, 20:4649
Ковид-паспорта в Евросоюзе введут уже в июне
Ковид-паспорта в Евросоюзе введут уже в июне
Уже в середине июня 2021 года Евросоюз планирует запустить на своей территории Covid-паспорта, которые помогут в более короткий срок восстановить туристический бизнес.
Сегодня, 20:4438
Три прототипа вакцин от ковида разработали украинские ученые
Три прототипа вакцин от ковида разработали украинские ученые
Три прототипа вакцин от Covid-19 разработаны украинскими учеными.
Сегодня, 20:4246
Как во Франции призывают "декоммунизировать" Наполеона Бонапарта
Как во Франции призывают "декоммунизировать" Наполеона Бонапарта
Во Франции обостряется политическое противостояние на фоне запланированных на 5 мая мероприятий по случаю 200-летия со дня кончины Наполеона I Бонапарта, которого часть французов призывает перестать считать героем.
Сегодня, 18:1876
Оценку китайской вакцины Sinovac, которую закупила Украина начали в ЕС
Оценку китайской вакцины Sinovac, которую закупила Украина начали в ЕС
В Комитете по медикаментам медицинского регулятора Евросоюза (EMA) начали проверку и анализ вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech, которую ранее поставили в Украину.
Сегодня, 18:1763
На вакцинацию от коронавируса в Нью-Джерси заманивают бесплатным пивом
На вакцинацию от коронавируса в Нью-Джерси заманивают бесплатным пивом
В американском штате Нью-Джерси жители, которые в мае сделают прививку от коронавируса, смогут бесплатно выпить пива.
Сегодня, 15:3265
7 Днів