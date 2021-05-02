 

С чем связывает свое увольнение из "Нафтогаза" рассказал Коболев

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С чем связывает свое увольнение из "Нафтогаза" рассказал Коболев

Бывший глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев отверг обвинения в создании компанией "дыры" в госбюджете на 10 млрд грн и связал свое увольнение с накопленными НАК "Нафтогаз" $2 млрд свободных денежных средств.

При этом, по его словам, компания информировала президента и Кабмин о планах перевести государству в этом году 32 млрд грн дополнительно к налогам.

Об этом Коболев сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что они рассчитывали на наши деньги - на 10 млрд грн. Наш план был заместить дивиденды тем или иным платежом (технологию можно обсуждать - от ОВГЗ в "авансирования дивидендов") в сумме 32 млрд грн… Этот план, который я коммуницировал премьер-министру и президенту, они об этом знают", - сказал экс-глава НАК "Нафтогаз".

По его словам, правительство также было проинформировано, что вместо планируемой прибыли в финплане 11 млрд грн будет убыток, так как "Нафтогаз" неоднократно предупреждал о проблеме неплатежей газсбытов и необходимости сформировать резервы по этой дебиторской задолженности.

Бывший глава правления добавил, что на счету компании на дату его увольнения находилось более $2 млрд свободных денежных средств, а в подземных хранилищах - 7 млрд кубометров принадлежащего "Нафтогазу" природного газа, и это является подтверждением ее финансовой устойчивости.

"Таким образом, финансовым планом, который нам, к сожалению, не утвердили на этот год, мы собирались обеспечить безопасность прохождения следующей зимы, обеспечить все инвестиции в добычу и передать в дополнение ко всем стандартным налоговым платежам еще 32 млрд грн", - заявил он.

Коболев заявил, что в последнее время у компании была очень тяжелая беседа с Минфином, "который нас обвинял, что мы какие-то деньги прячем и что-то не показываем", так как на Едином казначейском счету средств было существенно меньше, чем у "Нафтогаза".

Он также заявил, что компания и он выполняли задачи в рамках контракта, в том числе по максимизации трансфертов в бюджет, которые в 2020 году были рекордно высокими и добавил, что "Нафтогаз" был и остается главным источником наполнения бюджета.

"Поэтому подход с моей стороны в отношении моей должности был и остается прагматичным: если нужна работа по декларируемым правилам (корпоративного управления, в первую очередь), то мне интересно работать. Если правила изменены в сторону возвращения "Нафтогаза" под оперативное управление органами государственной власти (а именно это произошло 28 апреля с точки зрения последствий), то я не вижу смысла", - сказал Коболев.

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Теги: news, новости, Украина, Коболев, 7dniv, 7dnivinfo  
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