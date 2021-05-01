В ЮАР водитель-инкассатор отбился от вооруженных грабителей и стал звездой соцсетей

Водитель – бывший сотрудник SAPS – таранил автомобиль нападавших и погнался за ними следом со штурмовой винтовкой.

В ЮАР водитель машины сопровождения отличился редким хладнокровием во время атаки вооруженных грабителей.

Как пишет SA Pepple News, утром, 22 апреля бронетранспортер сопровождал курьерский фургон, перевозивший мобильные телефоны.

Водитель во время обстрела продолжил спокойно ехать вперед, его напуганный помощник вызывает по телефону подкрепление.

После нападения водитель машины сопровождения намеренно врезался в Audi нападавших, а затем погнался за ними. В итоге подозреваемые выскочили из авто и скрылись с места происшествия.

News24 уточняет, что грабители скрылись с пустыми руками, их разыскивает полиция.

Автомобиль в результате нападения был серьезно поврежден. На кадрах видны следы от пуль на стекле и на кузове.