Бельгийский фермер случайно уменьшил территорию Франции

Изменение границы, установленной еще в 1820 году, случайно заметил местный историк во время прогулки. Фермера попросили вернуть пограничный камень на место.

В Бельгии один из фермеров случайно изменил границу, переместив на другое место пограничный камень, в результате чего территория Франции стала меньше более чем на 2 метра.

Как сообщает во вторник, 4 мая ВВС, заметил "новую" границу во время прогулки местный историк: камень, обозначающий кордон между двумя странами, переместился на территорию Франции на целых 2,29 метра.

Позже стало известно, что камень переставил бельгийский фермер, так как этот знак мешал проезду трактора.

Данный инцидент встретили с юмором по обе стороны границы. Вместе с тем, мэр бельгийской деревни Эркелиннес Давид Лаво считает, что фермер "сделал Бельгию больше, а Францию меньше, и это не очень хорошая идея".

По его мнению, подобные шаги могут вызвать проблемы в отношениях между частными землевладельцами.

С фермером уже связались представители местных бельгийский властей, попросив его вернуть камень на место.

Отметим, граница между Францией и Бельгией установлена в 1820 году и обозначена камнями, которые остаются на своих местах с того времени.