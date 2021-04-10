"Красную" карантинную зону покидает Житомирская область

Регион с 5 мая переводится в "желтую" зону. Таким образом, в "красной" остаются шесть областей Украины.

Житомирская область со среды, 5 мая покидает "красную" карантинную зону.

Об этом во вторник, 4 мая сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По информации чиновника, данное решение принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"С 00 часов 00 минут 5 мая 2021 года отменить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области, и применить на территории области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", – сказано в решении Комиссии.

В "красной" карантинной зоне с завтрашнего дня остаются шесть областей: