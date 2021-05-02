Uber такси в Киеве спровоцировало столкновение трех легковушек

Пассажирка легкового автомобиля госпитализирована с травмами после столкновения трех машин на Брест-Литовском шоссе в Киеве, которое произошло вечером во вторник, 4 мая.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

По предварительной информации, таксист Uber на Hyundai пошел на разворот и при этом не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda, который после столкновения отлетел и ударился в Lada.

С места аварии скорая помощь увезла женщину, которая находилась на заднем сиденье Lada.

Также известно, что в момент аварии в Honda находилось двое 8-летних девочек. К счастью, дети не пострадали. На месте образовалась огромная пробка.