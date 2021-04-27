За решетку четверых доверенных лиц оппозиционерки Тихановской отправил суд в Беларуси

В белорусском Гомеле суд приговорил к длительным срокам лишения свободы доверенных лиц экс-кандидата в президенты и лидера оппозиции Светланы Тихановской. Суд установил их вину в подготовке к беспорядкам и захвату организаций.

Об этом сообщает TUT.BY.

В частности, Юрий Власов приговорен к 6,5 годам колонии усиленного режима, Татьяна Каневская - к 6 годам колонии общего режима, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин - к 6 годам колонии усиленного режима. Таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о применении именно таких сроков лишения свободы к подсудимым. Никто из подсудимых виновным себя не признал.

По данным Следкома Беларуси, доверенные лица Светланы Тихановской якобы готовились к беспорядкам и захвату админзданий в Гомеле. Для осуществления плана они искали сообщников среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. А потом якобы с целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская.

В качестве доказательств СК публиковал видеозапись на которой, по версии ведомства, обвиняемые с участием Тихановской "обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также по захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц".

Видео длится 3 минуты 16 секунд и состоит из обрезанных реплик участников. Нарезку СК обеспечил расшифровкой.