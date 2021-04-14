 

Чтобы помочь им "остаться бесплатными" Facebook и Instagram просят пользователей позволить сбор личных данных

События Сегодня, 09:5885
Чтобы помочь им "остаться бесплатными" Facebook и Instagram просят пользователей позволить сбор личных данных

После недавнего обновления операционной системы iOS на устройствах от Apple до версии 14.5 приложения Facebook и Instagram начали уведомлять пользователей о том, что отслеживание активности и сбор их персональных данных помогает "сохранить приложения бесплатными".

На это обратил внимание американский исследователь в области технологий Ашкан Солтани.

Уведомления от приложений обусловлены тем, что Apple в обновлении операционной системы изменила подход к приватности пользователей - теперь разработчики всегда обязаны запрашивать разрешение у них на отслеживание действий для таргетинга рекламы.

В прошлом году, после того как Apple анонсировала эти изменения, против них выступила компания Марка Цукерберга Facebook inc. В августе 2020 года сообщалось, что после введения новой функции в iOS таргетинг рекламы в Facebook станет на 50% менее эффективным. В декабре компания опубликовала в газетах рекламу о том, что новая функция Apple создает угрозы для малого бизнеса.

Отметим, что в 2019 году Facebook без каких-либо объяснений убрала слоган "Это бесплатно и всегда будет бесплатно" ("Itʼs free and always will be") с главной страницы соцсети.

В первом квартале 2021 года выручка Facebook достигла $26,17 млрд - на 48% больше, чем год назад. В то же время чистая прибыль и вовсе выросла на 94% - до $9,4 млрд.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Facebook, личные, данные, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Apple заходит в Украину
Apple заходит в Украину
Вчера, 10:06
Apple покажет новые гаджеты 20 апреля
Apple покажет новые гаджеты 20 апреля
14-апр-2021, 17:30
На сбои в работе социальных сетей жалуются пользователи Facebook и Instagram
На сбои в работе социальных сетей жалуются пользователи Facebook и Instagram
9-апр-2021, 09:24
В работе социальных сетей Instagram и Whatsapp, а также приложения Facebook Messenger произошел сбой
В работе социальных сетей Instagram и Whatsapp, а также приложения Facebook Messenger произошел сбой
19-мар-2021, 22:13
Мессенджер WhatsApp больше не будет работать на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже
Мессенджер WhatsApp больше не будет работать на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже
9-мар-2021, 10:07

Последние новости

14:05
События
Цены на алкогольные напитки для украинцев готовится поднять Кабмин
14:02
События
На Землю может рухнуть сверхтяжелая китайская ракета
13:48
События
Собрать заседание из-за тарифов на коммуналку хочет секретарь СНБО
13:45
События
Войну против нацистской Германии Великой отечественной войной назвали более 60% украинцев
10:00
События
Вооруженный ножом налетчик ограбил ломбард в Харькове
09:58
События
Чтобы помочь им "остаться бесплатными" Facebook и Instagram просят пользователей позволить сбор личных данных
09:56
События
За решетку четверых доверенных лиц оппозиционерки Тихановской отправил суд в Беларуси
09:54
События
Uber такси в Киеве спровоцировало столкновение трех легковушек
09:40
Экономика
Криптовалюта Ethereum побила свой исторический максимум
09:39
События
Страны G7 сформировать единый подход к России призвал глава МИД Японии
09:37
События
Пьяная дама в Ровенской области ударила полицейскую бутылкой по голове
09:35
Экономика
После праздников доллар в Украине подешевел на 2 копейки, а евро - на 13
08:23
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 мая 2021
Вчера, 2021-05-04
22:28
События
"Красную" карантинную зону покидает Житомирская область
22:20
События
Бельгийский фермер случайно уменьшил территорию Франции
22:17
События
В ЮАР водитель-инкассатор отбился от вооруженных грабителей и стал звездой соцсетей
20:46
События
С чем связывает свое увольнение из "Нафтогаза" рассказал Коболев
20:44
События
Ковид-паспорта в Евросоюзе введут уже в июне
20:42
События
Три прототипа вакцин от ковида разработали украинские ученые
18:18
События
Как во Франции призывают "декоммунизировать" Наполеона Бонапарта

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 мая 20216535
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 мая 20214637
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 мая 20211684
Зачем Зеленский ездил в Польшу на День Конституции, действовавшей 19 месяцев365
Креминь заявил что русскоязычный гимн Одессы не соответствует закону281
Под Киевом возле озера парень воспользовался пьяным состоянием несовершеннолетней девушки и изнасиловал ее275
К правосудию в отношении погибших украинских журналистов призвали в США264

Досуг

Как выгодно покупать товары для дома из Китая
Как выгодно покупать товары для дома из Китая
Товары китайского производства пользуются огромнейшей популярностью, поскольку они доступны, качественны и представлены в широком разнообразии. Продукция из КНР успешно реализуется и на отечественном рынке и оптом, и в розницу, но зачем переплачивать, если можно заказать все необходимое
Сегодня, 13:4137
Страхование КАСКО – уходим от непредвиденных расходов
Страхование КАСКО – уходим от непредвиденных расходов
Приобретение нового автомобиля практически всегда сопровождается не только приятными ощущениями.
Вчера, 11:48142
Оригиналы для Хонды
Оригиналы для Хонды
У каждого человека, наверняка существует период времени в его жизни, который он считает наивысшей точкой своих достижений или по крайней мере самым удачным периодом.
3-мая-2021, 19:54182
Как правильно чистить бассейн: 5 простых шагов от ИмперБуд
Как правильно чистить бассейн: 5 простых шагов от ИмперБуд
Если вода в бассейне перестала быть прозрачной и больше похожа на грязную лужу – это означает, что ему требуется тщательная очистка.
30-апр-2021, 18:56401
Какую модель Айфона стоит выбрать?
Какую модель Айфона стоит выбрать?
Ответ на вопрос, какую модель Айфона стоит приобрести, зависит в первую очередь от целей, которые ставит покупатель перед своим смартфоном. Что важнее прежде всего – камера, аккумулятор, дисплей, процессор, количество памяти.
30-апр-2021, 10:07511
World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
Если есть желание с той или иной целью посетить Австралию, Канаду, США или Великобританию, стоит обратиться в визовое агентство World visa. Сотрудники данной компании реально помогают жителям Украины в оформлении визы в самые сложные страны мира.
29-апр-2021, 08:29405

События

Цены на алкогольные напитки для украинцев готовится поднять Кабмин
Цены на алкогольные напитки для украинцев готовится поднять Кабмин
Кабинет министров Украины может повысить минимальные цены на алкогольные напитки.
Сегодня, 14:0530
На Землю может рухнуть сверхтяжелая китайская ракета
На Землю может рухнуть сверхтяжелая китайская ракета
В Пентагоне заявляют, что китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая была запущена на орбиту 29 апреля, выла из-под контроля и может на выходных упасть на Землю.
Сегодня, 14:0231
Собрать заседание из-за тарифов на коммуналку хочет секретарь СНБО
Собрать заседание из-за тарифов на коммуналку хочет секретарь СНБО
Совет Национальной безопасности Украины планирует рассмотреть вопросы, связанные с ухудшением экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.
Сегодня, 13:4840
Войну против нацистской Германии Великой отечественной войной назвали более 60% украинцев
Войну против нацистской Германии Великой отечественной войной назвали более 60% украинцев
Более половины украинцев называют войну Советского Союза против нацистской Германии Великой Отечественной войной.
Сегодня, 13:4545
Вооруженный ножом налетчик ограбил ломбард в Харькове
Вооруженный ножом налетчик ограбил ломбард в Харькове
Вчера, 4 мая, в Харькове неизвестный налетчик ограбил официально действующий ломбард на проспекте Гагарина.
Сегодня, 10:00156
Чтобы помочь им "остаться бесплатными" Facebook и Instagram просят пользователей позволить сбор личных данных
Чтобы помочь им "остаться бесплатными" Facebook и Instagram просят пользователей позволить сбор личных данных
После недавнего обновления операционной системы iOS на устройствах от Apple до версии 14.5 приложения Facebook и Instagram начали уведомлять пользователей о том, что отслеживание активности и сбор их персональных данных помогает "сохранить приложения бесплатными".
Сегодня, 09:5886
7 Днів