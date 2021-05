Чтобы помочь им "остаться бесплатными" Facebook и Instagram просят пользователей позволить сбор личных данных

После недавнего обновления операционной системы iOS на устройствах от Apple до версии 14.5 приложения Facebook и Instagram начали уведомлять пользователей о том, что отслеживание активности и сбор их персональных данных помогает "сохранить приложения бесплатными".

На это обратил внимание американский исследователь в области технологий Ашкан Солтани.

Уведомления от приложений обусловлены тем, что Apple в обновлении операционной системы изменила подход к приватности пользователей - теперь разработчики всегда обязаны запрашивать разрешение у них на отслеживание действий для таргетинга рекламы.

В прошлом году, после того как Apple анонсировала эти изменения, против них выступила компания Марка Цукерберга Facebook inc. В августе 2020 года сообщалось, что после введения новой функции в iOS таргетинг рекламы в Facebook станет на 50% менее эффективным. В декабре компания опубликовала в газетах рекламу о том, что новая функция Apple создает угрозы для малого бизнеса.

Отметим, что в 2019 году Facebook без каких-либо объяснений убрала слоган "Это бесплатно и всегда будет бесплатно" ("Itʼs free and always will be") с главной страницы соцсети.

В первом квартале 2021 года выручка Facebook достигла $26,17 млрд - на 48% больше, чем год назад. В то же время чистая прибыль и вовсе выросла на 94% - до $9,4 млрд.