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Вооруженный ножом налетчик ограбил ломбард в Харькове

Вчера, 4 мая, в Харькове неизвестный налетчик ограбил официально действующий ломбард на проспекте Гагарина. Чрезвычайное происшествие случилось вечером и добычей грабителя стал "куш" в размере 7 000 гривен.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Харьковской области.

"Сообщение о происшествии поступило на спецлинию около 19:00. Мужчина, угрожая ножом работнице ломбарда, завладел деньгами в сумме 7 000 гривен", - рассказали в пресс-службе полиции детали ЧП.

Так же полицейские сообщили приметы налетчика. Его рост около 165 см (что значительно ниже среднего - Ред.), грабитель был одет в черную куртку и черную кепку.

В настоящее время полиция принимает все меры, чтобы установить личность грабителя и задержать его. 

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