Войну против нацистской Германии Великой отечественной войной назвали более 60% украинцев

Более половины украинцев называют войну Советского Союза против нацистской Германии Великой Отечественной войной.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинской социологической группой".

Социологи с 27 апреля по 2 мая опросили 1 220 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

По данным исследования, 60,6% опрошенных называют войну Советского Союза против нацистской Германии "Великой Отечественной войной", еще 35,4% граждан назвали эту войну Второй мировой. 3,2% затруднились с ответом.

65,7% жителей нашей страны считают, что в этой войне украинцы воевали за свою землю и свои интересы. Еще 21,3% заявили, что украинцы в составе советских войск "воевали за чужие интересы". 13,6% респондентов затруднились с ответом.

Социологи также спросили, какую дату следует отмечать в Украине. 52,3% респондентов ответили, что более важным праздновать в Украине День Победы 9 мая. 16,2% думают, что следует отмечать День памяти и примирения 8 мая. А 30,1% придерживаются мнения, что отмечать необходимо оба праздника.