Собрать заседание из-за тарифов на коммуналку хочет секретарь СНБО

Совет Национальной безопасности Украины планирует рассмотреть вопросы, связанные с ухудшением экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.

В связи с этим секретарь СНБО Алексей Данилов попросил Кабмин подготовить информацию о тарифах и владельцах энергетических и газовых компаний.

Об этом идет речь в письме секретаря СНБО к премьер-министру Денису Шмыгалю, передает LIGA.net.

Также СНБО интересуют истории перехода прав на указанные компании в частную собственность. Кроме того, Данилов попросил Шмыгаля подготовить материалы о повышении в Украине тарифов на газ, тепло, электроэнергию и коммунальные услуги, а также об улучшении госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла.