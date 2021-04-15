Цены на алкогольные напитки для украинцев готовится поднять Кабмин

Кабинет министров Украины может повысить минимальные цены на алкогольные напитки. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство готовит проект соответствующего постановления.

Соответствующие документы опубликованы на сайте министерства 30 апреля.

В пояснении к проекту постановления говорится, что действующий размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь в последний раз вводились в сентябре 2018 года, однако из-за роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда их необходимо скорректировать.

Министерство предлагает повысить минимальные розничные цены на:

водку и ликеро-водочные изделия - на 6,2% (до 475 грн в розницу за литр напитка);

виски, ром и джин - на 5,9% (до 948 грн за литр);

коньяк и бренди - на 5,5% (от 625 грн до 735 грн за литр в зависимости от класса напитка).

Согласно документам, минимальная розничная цена за литр напитков крепостью выше 22 градусов составит 542 гривны; сидра и перри - 40 гривен, обычных неигристых вин - 42 гривны; вин, вермутов - 53 гривны; игристых вин - 109 гривен.