Екатерину - в Ростов, Дюк - понаехал. Почему в Одессе хотят бойкотировать львовскую "Реберню"

В Одессе идет скандал с рестораном "Реберня", который впервые открылся для посетителей в конце апреля. Это филиал известного львовского заведения, который пару недель назад появился в южном городе.

После того, как область вышла из красной зоны карантина, гости обратили внимание на рисунки в этом ресторане. Они высмеивают основателей Одессы - Дюка Ришелье и Екатерину Великую. И не только.

Причем некоторым промайдановским активистам это понравилось - мол, теперь у "патриотов" будет в Одессе свой аутентичный ресторан.

Но у множества одесситов никакой радости подобное дизайнерское решение не вызвало. В соцсетях эту тему бурно обсуждают, а некоторые местные лидеры мнений уже призывают к бойкоту. "Страна" разобралась, что происходит.

Русский язык прибили гвоздем. Картинки "Реберни"

Пользователь Facebook Филипп Руссо вчера опубликовал фотографии с интерьером ресторана.

"А вот это львовяне открыли кафе в самом центре Одессы. В их группе в ФБ появилось объявление о наборе поваров и официантов. И знаете что? Думаю, наберут, даже из местных", - написал он.

На одном из постеров российская императрица Екатерина II стоит с чемоданами, указывая рукой на табличку с надписью "Ростов".

От ресторана досталось еще одному основателю Одессы - генерал-губернатору Арману де Ришелье или Дюку. Его рестораторы назвали "понаехавшим". Как и царица, этот исторический персонаж - один из главных символов города, памятник ему возвышается в самом центре.

Еще один столик с посетителями украшает стена с изображением красного языка, проткнутого гвоздем. Картина называется "Мова".

Мессидж двоякий - либо нам пытаются показать, что в Одессе ущемляют украинский язык. Либо наоборот - что русский язык прибивают гвоздем. На эту мысль наводит один цвет у гвоздя и слова "Мова". А также черный цвет у рта.

Есть и не сильно относящиеся к истории города, но также противоречивые рисунки.

Например, картина "Джоконды" в фуражке УПА и автоматом "Шмайссер", который использовался вермахтом и лояльными к нему западноукраинскими формированиями.

Также на одной из стен изображен молодой человек, который выбрасывает царский скипетр - намек на ту же Екатерину Вторую.

То есть в ресторане решили поунижать как основателей города у Черного моря, так и одесситов, которые чтут свою историю. Что не замедлило вызвать ответную реакцию.

"Только для немцев". Реакция соцсетей

Местные майдановцы восприняли троллинг основателей Одессы с позитивом.

"Много раз был во Львове. Но в Реберню не заходил. А сегодня обязательно зайду. Поддержу", - пишет активист Марк Гордиенко.

Одесская блогерша Ирина Медушевская похвалила "Реберню" за маркетинговый ход и предрекла ей высокую популярность.

"Я вчера весь день умирала со смеху, читая гневные посты и комменты за Rebernia / Реберня у нас в Одессе в Горсаду. Зачетный стёб и троллинг! Я как одесситка с чувством юмора заценила! А самашедших, рвущих на груди тельняшку, хочу успокоить: если открытие всего лишь прикольной ресторации угрожает Дюку и Екатерине, то вы мозгами поехали!

И, да, "понаехали" и "понаехавшие" - исконно одесское словечко, так удачно использованное львовянами.

Афигенный маркетинговый ход! Туристы будут в очереди стоять в это заведение, а значит приносить денюшку Одессе и всем одесситам! Это внутренние деньги Города, и я всегда радуюсь, когда вижу тучу гостей в одесских кафешках, отелях и ресторациях!

Расслабьтесь уже, унылые поборники нравственности!"

Сторонники "Реберни" сравнивают рекламу заведения с провокационным европейским искусством Banksy и пишут, что "одесситы так и остались колхозниками".

Однако большая часть комментаторов после просмотра арт-объектов "Реберни" начали возмущаться.

"Здравствуйте. Посетили вчера львовскую реберню в горсаду. Неприятно, что заведение, которое прямо в центре нашего города ведёт бизнес и зарабатывает здесь деньги, с неуважением и насмешкой относится к истории и культуре нашего города.

Екатерина основательница нашего города, делать рисунки с отправкой её в Ростов - некорректно. Дюк - был совсем не последним человеком в городе, который очень многое сделал для развития Одессы - изображён с чемоданом и надписью "понаехали".

Дюк сюда не "понаехал" в отличие от реберни. Это человек, чью память уважают в нашем городе.

В реберне изображён проткнутый гвоздём язык и рядом написано "мова". Якобы язык (русский язык) прибит гвоздём. Нравится реберне или нет, но город со дня своего основания был и есть русскоязычный.

Гости (реберня), которым позволяют заниматься здесь бизнесом и зарабатывать деньги, ведут себя по-хамски по отношению к истории и культуре Одессы. Ощущение, что это именно реберня основала город и развивала его, а не Екатерина и тот же Дюк, да и будто здесь не русский со дня основания был.

Реберня, относитесь с уважением к неродному для вас городу, в котором вам позволили вести бизнес", - написал пользователь Mark Greenwich на странице сообщества "Одесса и всё что её касается" в Facebook.

Одессит Михаил Дейч призывает бойкотировать заведения, которые ведут бизнес в городе и при этом пытаются унизить Одессу и одесситов.

Одессит Филипп Руссо предлагает переименовать Львов.

"Я так себе думаю: раз для львовян Одесса - и не Одесса вовсе, а просто жирная лавочка в степи, то стоит и Львов именовать не Львовом, а, например, красивым австрийским словом Лемберг. Отныне так и буду его называть в устной и письменной речи, глядишь, таковым и станет снова, как в 1939-1944 годах".

PR-консультант Алена Шоломей уверена, что долго заведение с таким подходом к клиентам не просуществует:

"Интересно посмотреть, как оно будет гореть.

Почему гореть? Потому что говно не тонет, а долго это здесь не простоит в любом случае.

Едына краина, говорите? Людей сначала уважать научитесь и вести себя так, чтобы вас не хотелось гнать отсюда ссаными тряпками, а считать соотечественниками - хотелось бы", - пишет Алена Шоломей.

Феномен заведения "Львивська рэбэрня" объясняет на своей странице в Telegram журналист Юрий Ткачев:

"Одесса - город, в котором много приезжих. По сути 90% одесситов являются приезжими по 2-3-4 поколении, да и вообще Одесса как таковая основывалась как, собственно, город "приезжих".

Будучи "городом приезжих", Одесса быстро выработала характерную систему ценностей, необходимую для успешного общежития населяющей её пёстрой тусовки. Признание и соблюдение этой системы ценностей, той самой одесской культуры, является необходимым и достаточным условием приятного здесь пребывания.

И теперь уже вот эта одесская культура сама по себе стала ценностью: многие люди влюбляются в Одессу именно благодаря этой культуре и переезжают сюда жить. И прекрасно вписываются, и уже через пару лет никто не скажет, что они "неместные", и тем более никто не подумает упрекать их этим.

Но есть другие люди. Те, у кого эта культура вызывает неприязнь и отторжение. Такие люди, по тем или иным причинам переехав в Одессу, всеми силами стараются переделать город под себя. А уж если им волею судеб дана некая власть, то получается и вовсе не очень.

А в последние годы появились люди, которые переезжают (присылаются) сюда специально для того, чтобы, обладая властью и влиянием, переделывать Город в соответствии с общепринятой в Украине парадигмой. Уникальность Одессы, её самость, является для них явлением не только чуждым, но и враждебным - чем-то, что надлежит уничтожить.

Чем они и занимаются, и занимаются довольно успешно.

Но, как бы там ни было, сложно жить в городе, который ты рассматриваешь как враждебное образование и которой платит тебе той же монетой (а в Одессе такие штуки вычисляют мгновенно - опять же, опыт "города приезжих" позволил отточить этот навык до блеска). Невозможно всю жизнь жить "в окопе".

И вот и появляются такие вот "рэбэрни" - места, где создаётся комфортная для этой публики антиодесская атмосфера. "Приходите к нам, у вас нам будет комфортно, мы тоже это вот всё ненавидим, а взамен готовы предложить вам ту самую атмосферу, к которой вы привыкли". Это просто такое маркетинговое позиционирование. И с учётом того, что оно нацелено на публику, имеющую относительно много лёгких денег (слово "лёгких" тут имеет важное значение!), то, полагаю, что у заведения с таким позиционированием даже есть шансы на коммерческий успех.

Это аналогичная фишка, как заведения "только для немцев" (заметим, даже не для румын!) в Одессе в годы оккупации. Заведения, где точно будут "все свои", где можно будет наконец-то отдохнуть той ненавистной и каждый день окружающей их одесской культуры.

Ничего личного, только бизнес", - написал Юрий Ткачев.