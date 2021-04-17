 

В Киеве иностранец на мопеде и с липовыми документами пытался откупиться от копов за 300 гривен

События Сегодня, 17:1254
В Киеве иностранец на мопеде и с липовыми документами пытался откупиться от копов за 300 гривен

В Киеве патрульная полиция задержала иностранца на мопеде без номерных знаков и с липовым водительским удостоверением.

Курьезный случай произошел во вторник днем на улице Шота Руставели в Печерском районе столицы, сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

Задержанный оказался гражданином Туркменистана. Из документов у негоа были только права, которые сразу вызвали у полицейских подозрение из-за размытого шрифта и странной печати. По мнению правоохранителей, скорее всего этот "документ" был изготовлен кустарным способом с помощью цветного принтера и ламинации.

Документов на мопед у иностранца тоже не было. Законным выходом из ситуации было только помещение транспортного средства на штрафплощадку и привлечение водителя к административной  ответственности  за езду без документов и внесение в ЕРДР сведения по ч.4 ст.358 УК Украины (Использование поддельных документов).

Однако гражданин Туркмении предложил копам иной вариант - за вознаграждение в 300 гривен сделать вид, что они его не видели. Когда полицейские отказались, иностранец "поднял ставки" до одной тысячи гривен. Однако несговорчивые патрульные задокументировали попытку дачи взятки на боли-камеры. Таким образом к уже имеющимся правонарушениям гражданина Туркменистана добавилось еще одно - предложение неправомерной выгоды служебному лицу. Санкция этой статьи Уголовного кодекса предусматривает до 4 лет тюрьмы.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Киев, штраф, Мопед, 7dniv, 7dnivinfo, иностранец  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Полиция выписала штраф киевскому мотоциклисту, который натянул трусы на номер своего байка
Полиция выписала штраф киевскому мотоциклисту, который натянул трусы на номер своего байка
17-апр-2021, 20:21
Мошенники в Киеве отобрали по поддельным документам квартиру у сироты
Мошенники в Киеве отобрали по поддельным документам квартиру у сироты
10-апр-2021, 09:36
Девушка в Киеве по 200 грн продавала пропуск на транспорт с печатью больницы. Теперь ей грозит срок в два года
Девушка в Киеве по 200 грн продавала пропуск на транспорт с печатью больницы. Теперь ей грозит срок в два года
5-апр-2021, 13:17
На Луганщине водитель мопеда бросил в полицейских гранату и спрятался в кровати
На Луганщине водитель мопеда бросил в полицейских гранату и спрятался в кровати
1-апр-2021, 14:37
В Украину иностранцы могут въехать только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус
В Украину иностранцы могут въехать только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус
29-мар-2021, 20:54

Последние новости

17:53
События
Катастрофа Ан-26 под Чугуевым. Троих подозреваемых отправили под ночной домашний арест
17:12
События
В Киеве иностранец на мопеде и с липовыми документами пытался откупиться от копов за 300 гривен
14:27
События
Екатерину - в Ростов, Дюк - понаехал. Почему в Одессе хотят бойкотировать львовскую "Реберню"
14:05
События
Цены на алкогольные напитки для украинцев готовится поднять Кабмин
14:02
События
На Землю может рухнуть сверхтяжелая китайская ракета
13:48
События
Собрать заседание из-за тарифов на коммуналку хочет секретарь СНБО
13:45
События
Войну против нацистской Германии Великой отечественной войной назвали более 60% украинцев
10:00
События
Вооруженный ножом налетчик ограбил ломбард в Харькове
09:58
События
Чтобы помочь им "остаться бесплатными" Facebook и Instagram просят пользователей позволить сбор личных данных
09:56
События
За решетку четверых доверенных лиц оппозиционерки Тихановской отправил суд в Беларуси
09:54
События
Uber такси в Киеве спровоцировало столкновение трех легковушек
09:40
Экономика
Криптовалюта Ethereum побила свой исторический максимум
09:39
События
Страны G7 сформировать единый подход к России призвал глава МИД Японии
09:37
События
Пьяная дама в Ровенской области ударила полицейскую бутылкой по голове
09:35
Экономика
После праздников доллар в Украине подешевел на 2 копейки, а евро - на 13
08:23
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 мая 2021
Вчера, 2021-05-04
22:28
События
"Красную" карантинную зону покидает Житомирская область
22:20
События
Бельгийский фермер случайно уменьшил территорию Франции
22:17
События
В ЮАР водитель-инкассатор отбился от вооруженных грабителей и стал звездой соцсетей
20:46
События
С чем связывает свое увольнение из "Нафтогаза" рассказал Коболев

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 мая 20216558
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 мая 20214664
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 мая 20212453
Екатерину - в Ростов, Дюк - понаехал. Почему в Одессе хотят бойкотировать львовскую "Реберню"1446
Зачем Зеленский ездил в Польшу на День Конституции, действовавшей 19 месяцев389
Креминь заявил что русскоязычный гимн Одессы не соответствует закону303
Под Киевом возле озера парень воспользовался пьяным состоянием несовершеннолетней девушки и изнасиловал ее294

Досуг

Как выгодно покупать товары для дома из Китая
Как выгодно покупать товары для дома из Китая
Товары китайского производства пользуются огромнейшей популярностью, поскольку они доступны, качественны и представлены в широком разнообразии. Продукция из КНР успешно реализуется и на отечественном рынке и оптом, и в розницу, но зачем переплачивать, если можно заказать все необходимое
Сегодня, 13:4184
Страхование КАСКО – уходим от непредвиденных расходов
Страхование КАСКО – уходим от непредвиденных расходов
Приобретение нового автомобиля практически всегда сопровождается не только приятными ощущениями.
Вчера, 11:48160
Оригиналы для Хонды
Оригиналы для Хонды
У каждого человека, наверняка существует период времени в его жизни, который он считает наивысшей точкой своих достижений или по крайней мере самым удачным периодом.
3-мая-2021, 19:54197
Как правильно чистить бассейн: 5 простых шагов от ИмперБуд
Как правильно чистить бассейн: 5 простых шагов от ИмперБуд
Если вода в бассейне перестала быть прозрачной и больше похожа на грязную лужу – это означает, что ему требуется тщательная очистка.
30-апр-2021, 18:56426
Какую модель Айфона стоит выбрать?
Какую модель Айфона стоит выбрать?
Ответ на вопрос, какую модель Айфона стоит приобрести, зависит в первую очередь от целей, которые ставит покупатель перед своим смартфоном. Что важнее прежде всего – камера, аккумулятор, дисплей, процессор, количество памяти.
30-апр-2021, 10:07530
World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
Если есть желание с той или иной целью посетить Австралию, Канаду, США или Великобританию, стоит обратиться в визовое агентство World visa. Сотрудники данной компании реально помогают жителям Украины в оформлении визы в самые сложные страны мира.
29-апр-2021, 08:29421

События

Катастрофа Ан-26 под Чугуевым. Троих подозреваемых отправили под ночной домашний арест
Катастрофа Ан-26 под Чугуевым. Троих подозреваемых отправили под ночной домашний арест
Печерский суд Киева отправил троих новых фигурантов дела о катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевым в Харьковской области под ночной домашний арест.
Сегодня, 17:5347
В Киеве иностранец на мопеде и с липовыми документами пытался откупиться от копов за 300 гривен
В Киеве иностранец на мопеде и с липовыми документами пытался откупиться от копов за 300 гривен
В Киеве патрульная полиция задержала иностранца на мопеде без номерных знаков и с липовым водительским удостоверением.
Сегодня, 17:1255
Екатерину - в Ростов, Дюк - понаехал. Почему в Одессе хотят бойкотировать львовскую "Реберню"
Екатерину - в Ростов, Дюк - понаехал. Почему в Одессе хотят бойкотировать львовскую "Реберню"
В Одессе идет скандал с рестораном "Реберня", который впервые открылся для посетителей в конце апреля.
Сегодня, 14:271446
Цены на алкогольные напитки для украинцев готовится поднять Кабмин
Цены на алкогольные напитки для украинцев готовится поднять Кабмин
Кабинет министров Украины может повысить минимальные цены на алкогольные напитки.
Сегодня, 14:0599
На Землю может рухнуть сверхтяжелая китайская ракета
На Землю может рухнуть сверхтяжелая китайская ракета
В Пентагоне заявляют, что китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая была запущена на орбиту 29 апреля, выла из-под контроля и может на выходных упасть на Землю.
Сегодня, 14:0287
Собрать заседание из-за тарифов на коммуналку хочет секретарь СНБО
Собрать заседание из-за тарифов на коммуналку хочет секретарь СНБО
Совет Национальной безопасности Украины планирует рассмотреть вопросы, связанные с ухудшением экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.
Сегодня, 13:48112
7 Днів