В Киеве иностранец на мопеде и с липовыми документами пытался откупиться от копов за 300 гривен

В Киеве патрульная полиция задержала иностранца на мопеде без номерных знаков и с липовым водительским удостоверением.

Курьезный случай произошел во вторник днем на улице Шота Руставели в Печерском районе столицы, сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

Задержанный оказался гражданином Туркменистана. Из документов у негоа были только права, которые сразу вызвали у полицейских подозрение из-за размытого шрифта и странной печати. По мнению правоохранителей, скорее всего этот "документ" был изготовлен кустарным способом с помощью цветного принтера и ламинации.

Документов на мопед у иностранца тоже не было. Законным выходом из ситуации было только помещение транспортного средства на штрафплощадку и привлечение водителя к административной ответственности за езду без документов и внесение в ЕРДР сведения по ч.4 ст.358 УК Украины (Использование поддельных документов).

Однако гражданин Туркмении предложил копам иной вариант - за вознаграждение в 300 гривен сделать вид, что они его не видели. Когда полицейские отказались, иностранец "поднял ставки" до одной тысячи гривен. Однако несговорчивые патрульные задокументировали попытку дачи взятки на боли-камеры. Таким образом к уже имеющимся правонарушениям гражданина Туркменистана добавилось еще одно - предложение неправомерной выгоды служебному лицу. Санкция этой статьи Уголовного кодекса предусматривает до 4 лет тюрьмы.