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События Вчера, 20:4060
На Закарпатье ромы ограбили ломбард и отправились сдавать добычу в соседний

В Берегово в Закарпатской области ромы ограбили один из ломбардов в центре горда, после чего попытались сдать добычу в соседний ломбард.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах.  

Инцидент случился несколько дней назад. Преступники повредили входную дверь одного из ломбардов, похитив при этом несколько мобильных телефонов и электронную технику. Однако уже после обеда злоумышленники решили сдать награбленное с соседний ломбард. 

Полиция быстро нашла подозреваемых и теперь их будет ждать суд.

При этом правоохранители сообщили, что в городе заметно участились криминальные случаи со стороны ромского населения. Ломбард в Берегово был также ограблен представителями этой общины.

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