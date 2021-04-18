На Закарпатье ромы ограбили ломбард и отправились сдавать добычу в соседний

В Берегово в Закарпатской области ромы ограбили один из ломбардов в центре горда, после чего попытались сдать добычу в соседний ломбард.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент случился несколько дней назад. Преступники повредили входную дверь одного из ломбардов, похитив при этом несколько мобильных телефонов и электронную технику. Однако уже после обеда злоумышленники решили сдать награбленное с соседний ломбард.

Полиция быстро нашла подозреваемых и теперь их будет ждать суд.

При этом правоохранители сообщили, что в городе заметно участились криминальные случаи со стороны ромского населения. Ломбард в Берегово был также ограблен представителями этой общины.