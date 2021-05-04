В Донецке заявили, что получили от Украины первый за полгода список для обмена пленными

В так называемой "Донецкой народной республике" заявили, что якобы получили от украинской стороны список для обмена пленными.

Его уже начали согласовывать.

Об этом в среду, 5 мая, заявила "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, сообщают ресурсы сепаратистов.

По ее словам, список был передан Донецку впервые за полтора года. Его получили три недели назад.

"В нем - 85 человек. К слову, это первый официальный перечень разыскиваемых лиц, присланный украинской стороной за последние полтора года. В Донецке работают над присланным списком, проверяют соответствующий запрос", - заявила Морозова.

Ранее в Украине заявляли, что процесс обмена пленными фактически заморожен Россией. При этом, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой на конец января, в плену у "ЛДНР" находятся 267 человек.