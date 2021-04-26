Границу для привитых российским "Спутником" туристов открыли в Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не видит никаких проблем в приеме туристов, вакцинированных российской вакциной "Спутник V".

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, в стране считает российскую вакцину безопасной и эффективной.

"Мы считаем российскую вакцину безопасной и эффективной", - заявил Мицотакис в ходе онлайн-встречи, организованной изданием Financial Times.

Кроме того, глава греческого правительства заявил о значимости туризма для развития двусторонних отношений с РФ.

"Россия - очень важный рынок для туристической отрасли Греции", - заявил он.