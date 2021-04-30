Под видом реабилитационного центра создали подпольную тюрьму в Запорожье

Полиция Запорожья разоблачила и прекратила работу "реабилитационного центра", в котором принудительно удерживались нарко- и алкозависимые люди.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

В этом заведении содержались люди с нарко- и алкозависимостью, которых под предлогом реабилитации принудительно удерживали для "лечения" за деньги, полученные от родственников. Стоимость месяца пребывания в таком центре обходилась от четырех до семи тысяч гривен.

В конце прошлого месяца полиция провела ряд обысков с целью разоблачения незаконной деятельности "реабилитационного центра", расположенного в одном из частных домов города Запорожья.

Организатором незаконной деятельности оказался местный житель, который непосредственно контролировал деятельность группировки.

Руководитель учреждения арендовал частный двухэтажный дом на территории Днепровского района Запорожья и обустроил его решетками на окнах, металлическими замками на дверях и заборе. Осуществлялась круглосуточная охрана помещения.

Одни члены "центра реабилитации" применяли физическую силу в случае сопротивления "пациента", другие искали клиентов через рекламные объявления в сети Интернет и общались с родственниками зависимых лиц.

Кроме того, "пациентов" привлекали для хозяйственных работ на строительстве и дачных участках. Денежные средства, заработанные за выполненную работу, переходили к организатору и распределялись между членами группировки.

Сообщается, что в так называемом реабилитационном центре находилось 14 человек - жители Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

"Их удерживали против воли в изоляции и в антисанитарных условиях, без надлежащего медицинского обследования, применяя психологическое и физическое насилие. Руководитель не имел никаких разрешительных документов на занятие такой деятельностью", - говорится в сообщении.