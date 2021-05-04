 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 мая 2021

События Сегодня, 08:23551
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 6 мая 2021 - 2 097 024 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 6 038 новых случаев в сутки.

Умерло 45 451 человек.

Выздоровело - 1 711 709.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.
24494 человека привито против COVID-19 в сутки 5 мая 2021 в Украине.
783 812 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 622 случая / 5608 прививок;
Винницкая область - 147 случаев / 1096 прививок;
Волынская область - 161 случай / 196 прививок;
Днепропетровская область - 543 случая / 2604 прививки;
Донецкая область - 599 случаев / 1389 прививок;
Житомирская область - 107 случаев / 442 прививки;
Закарпатская - 72 случая / 408 прививок;
Запорожская область - 357 случаев / 1080 прививок;
Ивано-Франковская область - 51 случай / 401 прививки;
Киевская область - 126 случаев / 1886 прививок;
Кировоградская область - 42 случая / 442 прививки;
Луганская область - 237 случаев / 493 прививки;
Львовская область - 166 случаев / 1610 прививок;
Николаевская область - 210 случаев / 869 прививок;
Одесская область - 329 случаев / 1038 прививок;
Полтавская область - 395 случаев / 76 прививок;
Ровенская область - 403 случая / 551 прививки;
Сумская область - 139 случаев / 562 прививки;
Тернопольская область - 101 случай / 419 прививок;
Харьковская область - 544 случая / 431 прививки;
Херсонская область - 125 случаев / 460 прививок;
Хмельницкая область - 166 случаев / 978 прививок;
Черкасская область - 297 случаев / 597 прививок;
Черновицкая область - 74 случая / 313 прививок;
Черниговская область - 25 случаев / 545 прививок.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 мая 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 мая 2021
Вчера, 08:23
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 мая 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 мая 2021
4-мая-2021, 08:25
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 мая 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 мая 2021
2-мая-2021, 08:58
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 апреля 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 апреля 2021
26-апр-2021, 08:37
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 апреля 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 апреля 2021
25-апр-2021, 08:38

Последние новости

10:01
События
Самую эффективную вакцину против коронавируса назвали на Всемирном конгрессе в США
09:58
События
В США оценили новую российскую подлодку "Казань"
09:53
События
Снова жесткий локдаун из-за коронавируса вводит сегодня Египет
09:52
События
Ввести мораторий на "Северный поток - 2" ради партнерских отношений с США призвали в Германии
08:23
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 мая 2021
Вчера, 2021-05-05
21:49
События
Под видом реабилитационного центра создали подпольную тюрьму в Запорожье
21:43
События
Границу для украинских граждан из-за коронавируса закрыл Израиль
20:43
События
Границу для привитых российским "Спутником" туристов открыли в Греции
20:42
События
В Донецке заявили, что получили от Украины первый за полгода список для обмена пленными
20:40
События
На Закарпатье ромы ограбили ломбард и отправились сдавать добычу в соседний
17:53
События
Катастрофа Ан-26 под Чугуевым. Троих подозреваемых отправили под ночной домашний арест
17:22
События
Регистрировать Вирастюка народным депутатом отказалась ЦИК
17:12
События
В Киеве иностранец на мопеде и с липовыми документами пытался откупиться от копов за 300 гривен
14:27
События
Екатерину - в Ростов, Дюк - понаехал. Почему в Одессе хотят бойкотировать львовскую "Реберню"
14:05
События
Цены на алкогольные напитки для украинцев готовится поднять Кабмин
14:02
События
На Землю может рухнуть сверхтяжелая китайская ракета
13:48
События
Собрать заседание из-за тарифов на коммуналку хочет секретарь СНБО
13:45
События
Войну против нацистской Германии Великой отечественной войной назвали более 60% украинцев
10:00
События
Вооруженный ножом налетчик ограбил ломбард в Харькове
09:58
События
Чтобы помочь им "остаться бесплатными" Facebook и Instagram просят пользователей позволить сбор личных данных

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 мая 20214745
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 мая 20213230
Екатерину - в Ростов, Дюк - понаехал. Почему в Одессе хотят бойкотировать львовскую "Реберню"2928
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 мая 2021584
Зачем Зеленский ездил в Польшу на День Конституции, действовавшей 19 месяцев423
К правосудию в отношении погибших украинских журналистов призвали в США307
В России на кладбище 6-летний мальчик сел за руль автомобиля и случайно насмерть задавил свою мать277

Досуг

Как выгодно покупать товары для дома из Китая
Как выгодно покупать товары для дома из Китая
Товары китайского производства пользуются огромнейшей популярностью, поскольку они доступны, качественны и представлены в широком разнообразии. Продукция из КНР успешно реализуется и на отечественном рынке и оптом, и в розницу, но зачем переплачивать, если можно заказать все необходимое
Вчера, 13:41125
Страхование КАСКО – уходим от непредвиденных расходов
Страхование КАСКО – уходим от непредвиденных расходов
Приобретение нового автомобиля практически всегда сопровождается не только приятными ощущениями.
4-мая-2021, 11:48190
Оригиналы для Хонды
Оригиналы для Хонды
У каждого человека, наверняка существует период времени в его жизни, который он считает наивысшей точкой своих достижений или по крайней мере самым удачным периодом.
3-мая-2021, 19:54219
Как правильно чистить бассейн: 5 простых шагов от ИмперБуд
Как правильно чистить бассейн: 5 простых шагов от ИмперБуд
Если вода в бассейне перестала быть прозрачной и больше похожа на грязную лужу – это означает, что ему требуется тщательная очистка.
30-апр-2021, 18:56473
Какую модель Айфона стоит выбрать?
Какую модель Айфона стоит выбрать?
Ответ на вопрос, какую модель Айфона стоит приобрести, зависит в первую очередь от целей, которые ставит покупатель перед своим смартфоном. Что важнее прежде всего – камера, аккумулятор, дисплей, процессор, количество памяти.
30-апр-2021, 10:07564
World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
Если есть желание с той или иной целью посетить Австралию, Канаду, США или Великобританию, стоит обратиться в визовое агентство World visa. Сотрудники данной компании реально помогают жителям Украины в оформлении визы в самые сложные страны мира.
29-апр-2021, 08:29450

События

Самую эффективную вакцину против коронавируса назвали на Всемирном конгрессе в США
Самую эффективную вакцину против коронавируса назвали на Всемирном конгрессе в США
В столице США Вашингтоне состоялся Всемирный конгресс вакцин, на котором все существующие препараты расставили по местам в зависимости от их эффективности в борьбе с Сovid-19.
Сегодня, 10:0115
В США оценили новую российскую подлодку "Казань"
В США оценили новую российскую подлодку "Казань"
Марк Эпископос (Mark Episkopos), репортер по вопросам национальной безопасности журнала The National Interest, оценил новую российскую атомную подводную лодку (АПЛ) "Казань" фразой "вооружена до зубов".
Сегодня, 09:5816
Снова жесткий локдаун из-за коронавируса вводит сегодня Египет
Снова жесткий локдаун из-за коронавируса вводит сегодня Египет
Ситуация с распространением коронавируса в Египте вынудила власти снова пойти на жесткие меры и объявить очередной локдаун в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан.
Сегодня, 09:5321
Ввести мораторий на "Северный поток - 2" ради партнерских отношений с США призвали в Германии
Ввести мораторий на "Северный поток - 2" ради партнерских отношений с США призвали в Германии
Координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил о необходимости ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2".
Сегодня, 09:5226
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 мая 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 мая 2021
6 мая (по состоянию на 9:00) в Украине  2 097 024 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 451 летальных,  1 711 709 пациентов выздоровело.
Сегодня, 08:23584
Под видом реабилитационного центра создали подпольную тюрьму в Запорожье
Под видом реабилитационного центра создали подпольную тюрьму в Запорожье
Полиция Запорожья разоблачила и прекратила работу "реабилитационного центра", в котором принудительно удерживались нарко- и алкозависимые люди. 
Вчера, 21:4998
7 Днів