Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 6 мая 2021 - 2 097 024 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 6 038 новых случаев в сутки.
Умерло 45 451 человек.
Выздоровело - 1 711 709.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.
24494 человека привито против COVID-19 в сутки 5 мая 2021 в Украине.
783 812 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 622 случая / 5608 прививок;
Винницкая область - 147 случаев / 1096 прививок;
Волынская область - 161 случай / 196 прививок;
Днепропетровская область - 543 случая / 2604 прививки;
Донецкая область - 599 случаев / 1389 прививок;
Житомирская область - 107 случаев / 442 прививки;
Закарпатская - 72 случая / 408 прививок;
Запорожская область - 357 случаев / 1080 прививок;
Ивано-Франковская область - 51 случай / 401 прививки;
Киевская область - 126 случаев / 1886 прививок;
Кировоградская область - 42 случая / 442 прививки;
Луганская область - 237 случаев / 493 прививки;
Львовская область - 166 случаев / 1610 прививок;
Николаевская область - 210 случаев / 869 прививок;
Одесская область - 329 случаев / 1038 прививок;
Полтавская область - 395 случаев / 76 прививок;
Ровенская область - 403 случая / 551 прививки;
Сумская область - 139 случаев / 562 прививки;
Тернопольская область - 101 случай / 419 прививок;
Харьковская область - 544 случая / 431 прививки;
Херсонская область - 125 случаев / 460 прививок;
Хмельницкая область - 166 случаев / 978 прививок;
Черкасская область - 297 случаев / 597 прививок;
Черновицкая область - 74 случая / 313 прививок;
Черниговская область - 25 случаев / 545 прививок.