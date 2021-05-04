Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 6 мая 2021 - 2 097 024 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 6 038 новых случаев в сутки.

Умерло 45 451 человек.

Выздоровело - 1 711 709.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

24494 человека привито против COVID-19 в сутки 5 мая 2021 в Украине.

783 812 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 622 случая / 5608 прививок;

Винницкая область - 147 случаев / 1096 прививок;

Волынская область - 161 случай / 196 прививок;

Днепропетровская область - 543 случая / 2604 прививки;

Донецкая область - 599 случаев / 1389 прививок;

Житомирская область - 107 случаев / 442 прививки;

Закарпатская - 72 случая / 408 прививок;

Запорожская область - 357 случаев / 1080 прививок;

Ивано-Франковская область - 51 случай / 401 прививки;

Киевская область - 126 случаев / 1886 прививок;

Кировоградская область - 42 случая / 442 прививки;

Луганская область - 237 случаев / 493 прививки;

Львовская область - 166 случаев / 1610 прививок;

Николаевская область - 210 случаев / 869 прививок;

Одесская область - 329 случаев / 1038 прививок;

Полтавская область - 395 случаев / 76 прививок;

Ровенская область - 403 случая / 551 прививки;

Сумская область - 139 случаев / 562 прививки;

Тернопольская область - 101 случай / 419 прививок;

Харьковская область - 544 случая / 431 прививки;

Херсонская область - 125 случаев / 460 прививок;

Хмельницкая область - 166 случаев / 978 прививок;

Черкасская область - 297 случаев / 597 прививок;

Черновицкая область - 74 случая / 313 прививок;

Черниговская область - 25 случаев / 545 прививок.