Самую эффективную вакцину против коронавируса назвали на Всемирном конгрессе в США

В столице США Вашингтоне состоялся Всемирный конгресс вакцин, на котором все существующие препараты расставили по местам в зависимости от их эффективности в борьбе с Сovid-19.

Самым лучшим и действенным признали препарат американской компании Moderna. Об этом передает Телеграм-канал РИА Новости.

В списке финалистов также были российский "Спутник V", AstraZeneca, Bharat Biotech, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech и препарат для животных Zoetis.

Примечательно, что параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не уточняются.